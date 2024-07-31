В Украине изменили правила хранения ключевых продуктов: что необходимо знать

В Украине расширили перечни продуктов с ограниченным сроком хранения или таких, что требуют особого режима хранения. В частности, были изменены правила хранения овощей, мяса, рыбы и соков.

Видео дня

Как сообщили в пресс-службе Министерства агрополитики и продовольствия, соответствующее постановление было принято на очередном заседании Кабинета Министров. Такое решение объяснили многочисленными обращениями ассоциаций производителей и переработчиков аграрной продукции.

В целом дополняются списки живых животных, товаров мясной и рыбной продукции, субпродукции, готовой и консервированной рыбы; кондитерские изделия, плоды, орехи, соки плодовые и овощные. В частности, в перечень сельскохозяйственной продукции, имеющей ограниченный срок хранения, добавили:

пчелиные матки;

капуста – головчатая, кольраби, цветная, листовая;

корнишоны;

салат латук;

цикорий (свежие или охлажденные).

Также был расширен список продукции, имеющий особый режим хранения. Такие товары требуют особого режима хранения – это скоропортящиеся продукты, которые требуют при перевозке и хранении соблюдения специальных условий (охлаждения, обогрева, вентилирования, ухода за товаром или тарой и т.п.) для предотвращения воздействия высоких или низких температур воздуха, а также других факторов внешней среды. В список такой продукции добавили:

масло рапсовое или горчичное и их фракции;

филе отдельных видов рыб;

мясо замороженное;

печенье с сахарозой, инвертным сахаром или изоглюкозой;

разные виды соков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине хотят ввести маркировку продукции брендов, до сих пор не вышедших с российского рынка. В случае, если в законодательство будут внесены соответствующие изменения, маркировка таких товаров станет обязательной не только на прилавках магазинов, но и в рекламе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!