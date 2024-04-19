В Украине хотят ввести новую маркировку товаров в магазинах и рекламе: законопроект уже в Раде

В Украине предложили маркировать продукцию брендов, которые до сих пор не вышли с российского рынка. В случае, если в законодательство внесут соответствующие изменения, маркировка таких товаров станет обязательной не только на прилавках магазинов, но и в рекламе.

Такая инициатива содержится в законопроекте № 11183, который уже зарегистрирован в Верховной Раде. Автор документа, нардеп Владимир Крейденко ("Слуга народа") отмечает, что информирование о сотрудничестве с агрессором позволит украинцам делать осознанный выбор.

"Украинские потребители должны знать компании, которые косвенно финансируют продолжение вооруженной агрессии государства-террориста, чтобы делать осознанный выбор: пользоваться ли услугами таких компаний или покупать их продукцию", – отметил нардеп в Facebook.

Законопроект, среди прочего, предлагает ввести несколько обязательных для выполнения правил по обозначению продукции, производитель которой осуществляет хозяйственную деятельность на территории России. В частности:

маркировка о сотрудничестве с РФ должна быть размещена на ценнике и упаковке товара ;

; маркировка должна включать надпись " Производитель платит налоги в бюджет государства-агрессора ";

"; аналогичные изменения предлагается внести и в законодательство о рекламе ;

; отдельно предусматривается маркировка торговых или офисных помещений продавца, продолжающего деятельность в государстве-агрессоре.

Также предполагается, что Кабинет министров будет ежемесячно информировать потребителей о производителях или продавцах, осуществляющих любую хозяйственную деятельность на территории государства-агрессора. Для этого Кабмин будет размещать "соответствующую информацию на правительственных информационных ресурсах".

По словам Крейденко, такая информация позволит гражданам избегать продукции производителей, осуществляющих хозяйственную деятельность в России, а также держаться в стороне от таких продавцов. Как следствие это поспособствует прекращению опосредованного финансирования вооруженной агрессии против Украины самими украинскими гражданами, считает нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля стало известно, что литовская компания по производству и торговле рыбой и другими морепродуктами Viciunu grupe наконец-то уходит с российского рынка. Владелец марки крабовых палочек VIČI продал свой завод в РФ и остальные предприятия, которые использовала для бизнес-деятельности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!