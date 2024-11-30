Кабмин изменил правила бронирования: в список добавили новые профессии

Кабинет министров Украины своим постановлением №1332 расширил список тех профессий, представители которых могут быть забронированы. В этот список добавили, в частности, протезистов.

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Как говорится в опубликованном постановлении, новые правила начинают действовать в декабре. К списку профессий, представители которых могут быть забронированы, добавили:

протезистов-ортезистов,

техников-протезистов-ортезистов,

инженеров-технологов-протезистов,

инженеров-протезистов,

механиков протезно-ортопедических изделий

Александр Федиенко, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, добавляет: военнообязанным работникам критически важных предприятий, критически важных учреждений, включаемых в списки, должна быть начислена ежемесячная заработная плата в течение срока, на который предоставлена отсрочка от призыва на военную службу.

"То есть заработная плата с декабря должна быть у всех забронированных от 20 тысяч грн. Кроме коммунальных и государственных учреждений. По-моему, это идиотизм. Теперь в государственных учреждениях будут низкие ЗП, но, думаю, пойдут туда работать", – отметил депутат.

Все, кто имеет критичность по состоянию на 01.12.24, сохраняют ее до 28 февраля 2025 года. Но в течение этого времени ЦОО должны разработать новые критерии. А предприятиям всем без исключения пройти процедуру обновления критичности.

В то же время член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак ("Слуга народа") заявил, что украинские власти не станут вводить экономическое бронирование военнообязанных. Поскольку этот вопрос вызвал у населения сильное недовольство, от идеи было решено отказаться.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по расчетам Минэкономики, введение экономического бронирования могло принести в госбюджет Украины около 100 млрд грн. В основе лежит детенизация экономики, поскольку примерно 1,7 млн человек работают частично в тени, отмечают в ведомстве.

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