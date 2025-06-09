Изъяли еду, авто и валюту: на таможне обнаружили тысячи нарушений на миллиарды гривен

Украинские таможенники только за первые пять месяцев 2025 года обнаружили более 4 тысяч нарушений таможенных правил на миллиарды гривен. В результате были изъяты промышленные и продовольственные товары, автомобили, а также валюта совокупной стоимостью почти 340 млн грн.

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Об этом сообщили в Государственной таможенной службе. Отмечается, что общее количество таможенных нарушений с начала года составило 4095, а их стоимость составила 5,7 млрд грн.

В результате 1511 дел сотрудники таможни временно изъяли предметы правонарушений на сумму почти 340 млн гривен. В том числе речь идет о:

промышленных товарах на 192 млн грн;

транспортных средствах на более 117 млн грн;

продовольственные товары на более 28 млн грн;

валюте на 2,2 млн грн.

Отмечается, что в 750 делах о нарушении таможенных правил (в том числе заведенных в предыдущих периодах) были применены штрафы на сумму 26 млн грн. В результате с учетом дел, рассмотренных за предыдущий период, в Госбюджет было взыскано 24 млн грн.

Всего на рассмотрение в суд таможенники передали 2349 дел о нарушении таможенных правил на сумму более 2,8 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, было применено конфискаций товаров и штрафов на сумму 2,1 млрд грн.

Следует отметить, что с мая в пунктах пропуска на границе Украины запустили мобильные сканеры, которые позволяют осуществлять досмотр транспортных средств и грузов без их открытия. Новейшее оборудование значительно сократит время таможенного контроля и повысит его эффективность, чтобы эффективнее противодействовать контрабанде и другим нарушениям таможенного законодательства. Ими оборудовали пункты пропуска, которые являются ключевыми направлениями для украинского экспорта в страны ЕС:

"Порубное – Сирет" (Румыния);

(Румыния); "Орловка – Исакча" (Румыния);

(Румыния); "Ужгород – Вишне Немецкое" (Словакия);

(Словакия); "Краковец – Корчова" (Польша);

(Польша); "Ягодин – Дорогуск" (Польша).

Также ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники украинской таможни теперь проводят таможенный контроль с включенными бодикамерами. Это должно снизить коррупционные риски и усилить способность борьбы с мошенничеством на границе.

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