В Украине переписали "налог на посылки": какие изменения и зачем это нужно

В Украине могут изменить налог на пересылку товаров ФЛПами и юридическими лицами. Так, если правительство примет это решение, все юрлица смогут официально оформить посылки за 1-2 минуты на сайте "Укрпочта" без лишних формальностей, самостоятельно, без брокера и бесплатно.

Также будет возможность отправить свой товар в любое из 660 тысяч отделений в 192 странах по всему миру. Об этом написал в своем Telegram генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Он напомнил, что на прошлой неделе Верховная Рада приняла во втором чтении закон N9456, где урегулировала вопрос поднятия порога стоимости пересылаемых ФЛП и предприятиями за пределы Украины. "Мы, конечно, приобщились своими скромными усилиями к этому закону и совместно с депутатами сделали хорошую новость для малых производителей, торгующих за границу через собственный сайт или маркетплейс типа Etsy, Amazon, eBay или Shopify.

Раньше для ФЛП и юрлиц было как: если стоимость товара + доставка вместе составляют более 150 €, привет, бюрократия и мрака – оформление только через подачу грузовой таможенной декларации, в отдельной таможенной системе, к которой без брокера – ни доступа, ни понимания, как это сделать верно. Да и, более того, оформление одной такой декларации в среднем стоило 1 500 - 2 500 гривен. И сколько потенциальных международных предпринимателей мы теряли только на этом?", – написал гендиректор.

При этом единственный путь, как это можно было предотвратить — отправка отдельных посылок. Однако теперь закон увеличил этот порог до 1000 евро.

"Итак, как только Кабмин обновит постановления (2-3 месяца), все юридические лица смогут абсолютно официально оформить посылки за 1-2 минуты на сайте Укрпочта. Без каких-либо лишних формальностей, самостоятельно, без брокера и абсолютно бесплатно. А еще – отправить свой товар через Укрпочту в любое из 660 000 отделений в 192 странах по всему миру (кроме стран - террористов, конечно, но туда уже стабильно доставляют наши ВСУ и дроны). Поэтому меньше бюрократии - больше экспортных новинок", - подытожил Смелянский. .

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрпочта" расширила действие программы "Укрпочта. Аптека" по бесплатной доставке лекарств в деоккупированные и прифронтовые территории. Теперь она работает в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также на всей территории Сумской.

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