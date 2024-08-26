Изоляция РФ в мире усилилась: банки еще одной соседней страны перестали выдавать россиянам деньги

Банки Грузии перестают работать с российской платежной системой "Золотая корона". Проблемы начались после введения санкций против компании-разработчика.

Видео дня

Как сообщают росСМИ, технические проблемы у российских пользователей начались 24 августа. В условиях санкций против российских банков и отключения России от международных платежных систем Visa и Mastercard "Золотая корона" стала одним из основных каналов отправки денег из России за границу, в том числе и в Грузию.

Среди финучреждений, где произошли технические проблемы, оказался один из крупнейших банков страны – Bank of Georgia. В финучреждении подчеркнули, что не отказались от работы с "Золотой короной", но переводы могут осуществляться с задержкой или вовсе отклоняться.

Кроме того, возможность зачисления перевода через "Золотую корону" убрали и из мобильного приложения другого крупного грузинского банка – TBC. Также невозможно получить переводы наличными в офисах грузинского платежного сервиса Rico.

Проблемы возникли на следующий день после введения новых санкций США. И хотя сама платежная система под действие ограничений не попала, в "черный список" включили Центр финансовых технологий (ЦФТ), который разработал "Золотую корону". Кроме того, связанная с ним компания "ЦФТ-Сервис" владела РНКО "Платежный центр" – оператором "Золотой короны".

На сайте ЦФТ среди оказываемых услуг указана поддержка взаимодействия с "Золотой короной" в части работы с картами и денежными переводами, в том числе формирование реестра транзакций и передача его в операционно-клиринговый центр платежной системы и банка. Это позволяет обслуживать карты платежной системы в банках и осуществлять переводы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что от работы с "Золотой короной" отказались и крупные банки в других "дружественных" РФ странах. В частности, в Кыргызстане и Казахстане, а в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении перестали работать карты "Мир".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!