Изоляция Кремля: Microsoft начала отключать российские компании от облачных сервисов

Microsoft отключила российские компании от ключевых облачных сервисов, что значительно усложнило их работу и подчеркнуло ужесточение санкций против России. Это еще больше изолирует российский бизнес от современных технологий и усугубляет экономические трудности страны.

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Об этом пишут росСМИ. Как сообщает компания "Софтлайн", российские корпоративные клиенты Microsoft обнаружили, что подписки на такие сервисы, как Microsoft 365 (M365), Office 365 (O365), Enterprise Mobility + Security (EMS) и Microsoft Teams, были деактивированы.

Это серьезно подрывает их способность вести бизнес, так как многие компании в России использовали эти сервисы для управления своими внутренними процессами, коммуникаций и проектного менеджмента. Изменения статуса подписок на "disabled" фактически означают полное отключение доступа к этим сервисам, что доставляет значительные трудности компаниям, оставшимся без облачных инструментов для работы.

Это не первый случай ограничений со стороны Microsoft в отношении России. Еще в мае компания начала ограничивать доступ российским клиентам к таким продуктам как Visio Online, Project Online и Power BI. Эти сервисы широко используются для бизнес-аналитики, управления проектами и других корпоративных задач, что делает их потерю еще более болезненной для российских компаний.

В августе компания "Софтлайн" предупредила своих клиентов о новых санкциях, которые Microsoft ввела со 2 сентября. Эти санкции должны были затронуть все юридические лица, зарегистрированные в России, независимо от сферы их деятельности. В то же время, мультинациональные компании, принадлежащие иностранным юридическим лицам или находящиеся под их контролем, были исключены из этого перечня.

Помимо действий Microsoft в начале июня США объявили о расширении санкций против России, запретив предоставление ряда услуг в сфере информационных технологий. С 12 сентября российским компаниям будет запрещено получать IT консалтинг, проектирование и поддержку программного обеспечения для управления предприятиями и производства. Этот запрет относится как к экспорту и реэкспорту таких услуг из США, так и к предоставлению их любыми лицами, связанными с Соединенными Штатами, независимо от их местонахождения.

Эти новые санкции стали ударом по IT-сектору России, лишив его доступ к важным сервисам и экспертной поддержке. Около 300 физических и юридических лиц из России и ее союзников, включая Китай, Беларусь и ЮАР, подверглись этим новым ограничениям. Среди наиболее заметных организаций, на которые наложены санкции, есть Московская биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российские власти сообщили операторам связи о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду через специализированное оборудование, контролируемое "Роскомнадзором". Существует возможность, что в будущем доступ ко всем сервисам Google будет полностью закрыт.

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