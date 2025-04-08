Американцы "штурмуют" магазины Apple: iPhone раскупают из-за угрозы роста цен

Из-за введенных президентом США пошлин на импорт из Китая, в магазинах Apple начался настоящий ажиотаж — американцы массово скупают iPhone, опасаясь скачка цен. Большинство моделей производятся в Китае, а значит могут подорожать более чем на 40%.

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Об этом пишет Bloomberg. Сотрудники нескольких Apple Store подтверждают, что за последние дни количество посетителей значительно выросло.

Люди покупают телефоны впрок, опасаясь будущего скачка цен. Один из работников рассказал, что его магазин был буквально заполнен клиентами. "Почти каждый спрашивает, вырастет ли цена и когда это произойдет", – отметил он. Несмотря на отсутствие очередей, по его словам, атмосфера в магазинах напоминала предрождественский ажиотаж.

По данным Bloomberg, спрос на iPhone значительно вырос – продажи в некоторых крупных регионах США оказались самыми высокими за последние несколько лет в этот сезон. Между тем, компания не предоставила розничным точкам никаких инструкций, как реагировать на вопросы о тарифах, поэтому работники вынуждены импровизировать в общении с покупателями.

Аналитики ожидают, что пошлины могут существенно повлиять на ценовую политику Apple. По прогнозам Rosenblatt Securities, базовая модель iPhone 16, которая стоит $799, может подорожать до $1142. Цена топовой версии iPhone 16 Pro Max с 1 ТВ памяти может возрасти с $1599 до почти $2300. Самый дешевый вариант iPhone 16e вместо $599 может обойтись в $856.

Apple пытается смягчить удар пошлин благодаря диверсификации производства. Компания активно перенаправляет производство из Китая в Индию, Вьетнам, Таиланд и Малайзию, где уровень тарифов ниже. В частности, Индия в настоящее время поставляет в США все большее количество устройств, поскольку на нее распространяется более низкая таможенная пошлина.

Финансовые рынки болезненно отреагировали на новости о пошлинах. За два последних торговых дня минувшей недели рыночная капитализация Apple сократилась более чем на пол триллиона долларов, а акции компании пережили худшее трехдневное падение со времен краха доткомов в 2001 году.

Однако парадоксально именно страх перед подорожанием продукции заставил многих американцев потратить средства уже сейчас, чтобы успеть приобрести гаджеты по старым ценам. Apple планирует отчитаться о финансовых результатах второго квартала 1 мая, и именно тогда ожидается официальная позиция компании по влиянию новых пошлин на ее стратегию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп готов отсрочить для Европейского Союза (ЕС) введение масштабных 20%-ных пошлин, если тот закупит у Штатов энергоносителей на 350 млрд долларов. В то же время он отверг предложение самого ЕС о взаимных нулевых тарифах на автомобили и промышленные товары.

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