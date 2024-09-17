Ряд поездов из Украины до сих пор отменен из-за наводнения: как доехать в Польшу

Из-за наводнений в Польше и Чехии отменен ряд железнодорожных рейсов, но "Укрзалізниця" помогает украинским пассажирам переорганизовать свои путешествия, принимая их на другие рейсы. Несмотря на ненастье, все поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони, Кишинева курсируют по расписанию.

Видео дня

Об этом сообщила "Укрзалізниця". В условиях стихийного бедствия железнодорожный транспорт стал особенно уязвимым, поскольку вода заливает колеи и приводит к техническим неисправностям на маршрутах.

"Укрзалізниця" заявила, что принимает пассажиров, пропустивших свои поезда из-за непогоды, на другие рейсы по сегодняшним билетам, если есть свободные места. Такой подход демонстрирует высокую гибкость и клиентоориентированность украинского перевозчика, что позволяет пассажирам избежать долгого ожидания и переплат.

По состоянию на утро вторника ситуация с движением поездов в Центральной Европе продолжает быть сложной, но часть маршрутов была восстановлена с незначительными изменениями. В частности:

Рейс Вена – Киев – Вена теперь курсирует как Будапешт – Киев – Будапешт;

Поезд Вена – Чоп – Вена, обслуживаемый венгерскими вагонами класса Интерсити, также продолжает курсировать по измененному маршруту: Будапешт – Чоп – Будапешт;

Маршрут Прага – Перемышль – Прага восстановлен, однако с объездом через станцию Петровице-в-Карвине без остановки в Остраве;

Рейс Прага – Чоп – Прага также продолжает движение, но в объезд, что приводит к незначительному опозданию.

На отдельных отрезках маршрутов ситуация остается усложненной из-за повреждений железнодорожных путей, поэтому вводятся временные решения. Например, для рейсов 146 Чоп – Будапешт и 644 Дебрецен – Мукачево между станциями Захония и Тужер налажен автобусный трансфер, позволяющий пассажирам продолжить путешествие, несмотря на технические проблемы на железной дороге. В этой операции задействованы венгерские координаторы, помогающие обеспечивать стабильность трансфера.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" прекращает продажу билетов на направление Рава-Русская – Варшава, начиная с 22 сентября. Это связано с истечением срока действия соглашения с польской компанией SKPL, обслуживавшей этот маршрут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!