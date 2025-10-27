Из-за налоговой нагрузки Украина теряет миллионы евро донорской помощи на энергетику – Энергосообщество

Из-за отсутствия налоговых льгот для энергетического оборудования, некоторые доноры не могут давать Украине средства на него.

Видео дня

Об этом заявил глава Киевского офиса секретариата Энергетического Сообщества и экс-министр энергетики Алексей Оржель.

Он рассказал, что в рамках фонда помощи энергетике есть сэкономленные 60 млн евро, которые можно направить на покупку 120 трансформаторов.

"Я хочу обратить внимание, есть доноры, которые не могут дать деньги не на энергетику, они не могут дать деньги на налогообложение, такие условия денег. Они могут дать только на поддержку, на оборудование по энергетике. Когда мы говорим, что у нас часть денег пойдет на налоги, они просто, к сожалению, отказываются и ищут другие интерфейсы", - сказал он.

Оржель добавил, что освободив от налогообложения энергетическое оборудование экономика Украины все равно получит плюс, потому что 120 трансформаторов будут обеспечивать электроэнергией бизнес, который в свою очередь будет платить налоги.

Как сообщалось ранее, отраслевые эксперты отмечают, что налоговые стимулы для импорта оборудования являются критически важными для реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики, в частности строительства ветроэлектростанций.