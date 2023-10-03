Из России исчезнет пиво Baltika и Tuborg: европейский гигант запретил использовать все свои бренды

Датский пивоваренный гигант Carlsberg Group остановил действие всех лицензионных соглашений на продажу своих пивных брендов в России. В компании заявили, что не видят иных путей после того, как ее активы фактически были конфискованы Кремлем.

Российскому предприятию "Балтика" теперь запрещено производить, продвигать и продавать продукцию группы Carlsberg, сообщает Bloomberg. Сarlsberg производит пиво под торговыми марками Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, 1664, Baltika и др.

"Мы отказываемся быть принужденными к сделке на неприемлемых условиях", – заявили в компании. Там также подчеркнули, что конфискация ее активов в России является незаконной.

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При этом до апреля 2024 года в России для продукции Carlsberg будет действовать "стоковый период". За это время "Балтика" должна израсходовать все запасы и прекратить производство брендов Сarlsberg.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия взяла под контроль дочернюю компанию Carlsberg и "дочку" французского производителя продуктов Danone. Соответствующий указ подписал лично Владимир Путин 16 июля.

О намерении продать бизнес в России в Carlsberg заявляли еще в марте 2022 года. Тогда компания принесла извинения 8400 сотрудникам, работающим в РФ.

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