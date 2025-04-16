Из газового гиганта – в производители стиралок: "Газпром" начнет выпускать бытовую технику

Из-за утраты европейского рынка российский газовый монополист "Газпром" решил перепрофилироваться и начал производить бытовую технику. До конца года компания планирует заняться сборкой и выпуском стиральных машин и холодильников.

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Об этом сообщают росСМИ. "Дочка" корпорации "Газпром бытовые системы" займется производством на базе завода немецкого концерна Bosch под Санкт-Петербургом.

Летом 2024 года российский диктатор Владимир Путин передал завод "Газпрому" во "временное управление". Предприятие планируют перезапустить ближайшим летом. До войны на нем выпускалось более миллиона холодильников и стиральных машин в год.

Впрочем, "Газпром" может столкнуться с проблемами с программным обеспечением для станков и прочего оборудования на заводе, поскольку, покидая РФ в 2023 году, Bosch "забрал" с собой лицензию на ПО. Тем не менее, "Газпром бытовые системы" уже выпускает газовые плиты – чистая прибыль компании в 2024 году составила 140 млн рублей.

По подсчетам Financial Times, уже в 2024 году "Газпром" зафиксировал чистый убыток в 1,08 трлн рублей, а валютные запасы компании упали более чем в 50 раз – до $13,5 млн. В дальнейшем потеря европейского рынка будет стоить "Газпрому" 15 триллионов рублей за 1 расходов Несмотря на попытки вернуться на рынок ЕС, наращивание поставок СПГ из США и Катара делает возобновление экспорта российского газа в Европу маловероятным.

Чтобы компенсировать эти потери, "Газпром" и правительство РФ вынуждены существенно повышать цены на газ для внутреннего потребления. Если раньше тарифы росли на 3-4% ежегодно, то в 2024 году повышение для промышленности уже составило более 10%.

Однако аналитики считают, что без изменения политического курса России и значительного потепления отношений с Западом возвращение российского газа в ЕС маловероятно. К 2026-2027 годам США и Катар нарастят экспорт СПГ, что позволит Европе полностью отказаться от российского топлива.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за потери европейского рынка и конкуренции с США ранее "Газпром" начал масштабное сокращение штата – было уволено более 1 500 сотрудников. Аналогичный подход к отчетности персонала ранее использовал Илон Маск в США.

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