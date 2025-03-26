Конец газовой сверхдержавы: какой ущерб понес "Газпром" из-за потери европейских рынков

Потеря европейского рынка будет стоить " Газпрому " 15 триллионов рублей за 10 лет, заставляя компанию идти на массовые увольнения и сокращения расходов. Несмотря на попытки вернуться на рынок ЕС, наращивание поставок СПГ из США и Катара делает возобновление экспорта российского газа в Европу маловероятным.

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Об этом пишут росСМИ. Сделав "Газпром" инструментом достижения своих геополитических амбиций, Владимир Путин годами использовал газовую монополию для давления на Европу.

Однако политика газового шантажа дала обратный эффект: сокращение поставок в ЕС привело к финансовому кризису в самой компании и значительным потерям для российского бюджета, финансирующего войну. По данным Financial Times, в этом году поставки "Газпрома" в Европу и Турцию упадут более чем в пять раз по сравнению с 2019 годом - до 47 млрд кубометров. К 2034 г. этот показатель может снизиться до 34 млрд кубометров, что означает полную потерю доминирующих позиций на европейском рынке.

Из-за потери Европы как ключевого покупателя газа финансовое состояние "Газпрома" резко ухудшилось. Ожидается, что в 2025-2034 годах компания получит совокупный дефицит в 15 триллионов рублей (около $179 млрд). Уже в 2024 году "Газпром" зафиксировал чистый убыток в 1,08 трлн. рублей, а валютные запасы компании упали более чем в 50 раз – до $13,5 млн.

Чтобы компенсировать эти потери, Газпром и правительство РФ вынуждены существенно повышать цены на газ для внутреннего потребления. Если раньше тарифы росли на 3-4% ежегодно, то в 2024 году повышение промышленности уже составило более 10%.

На фоне финансового кризиса "Газпром" объявил о массовых увольнениях и реструктуризации. Кроме того, компания потеряла контроль над своей нефтегазовой дочерней компанией "Газпром нефть", которая до этого оставалась наиболее прибыльным подразделением холдинга.

На фоне падения доходов в Кремле все чаще звучат идеи возобновления поставок газа в Европу. В СМИ появились сообщения о том, что администрация Дональда Трампа обсуждает возможность частичного возобновления поставок через уцелевшую ветвь "Северного потока-2". Также некоторые круги в Германии и Венгрии рассматривают возможность импорта российского газа.

Однако аналитики считают, что без изменения политического курса России и значительного потепления отношений с Западом возвращение российского газа в ЕС маловероятно. К 2026-2027 годам США и Катар нарастят экспорт СПГ, что позволит Европе полностью отказаться от российского топлива.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российский энергетический "гигант" "Газпром" начал масштабное сокращение штата (более 1 500 сотрудников) из-за потери европейского рынка и конкуренции с США. Аналогичный подход к отчетности персонала ранее использовал Илон Маск в США.

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