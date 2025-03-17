"Газпром" повторяет подход Маска: компания готовит массовые сокращения сотрудников

Российский энергетический "гигант" " Газпром " приступил к масштабному сокращению штата (более 1 500 сотрудников) из-за потери европейского рынка и конкуренции с США. Аналогичный подход к отчетности персонала ранее использовал Илон Маск в США.

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Об этом пишет Reuters. Сотрудники Газпрома получили задачу подготовить персональные презентации, в которых им необходимо доказать важность своей работы и аргументировать, почему они должны остаться в компании.

Аналогичный метод использовал Илон Маск в США, когда требовал от государственных служащих отчитаться о своей деятельности, угрожая увольнением в случае отсутствия ответа. Официального объявления о сокращении пока не было, но всем работникам было поручено подробно описать свои должностные обязанности.

Это позволит руководству выявить дублирующие функции и снизить лишние должности. По предварительным оценкам, под увольнение попадет около 40% персонала штаб-квартиры "Газпрома". В то же время, компания уверяет, что это лишь незначительная часть общего штата, который насчитывает более 500 тысяч человек по всей России.

Одна из главных причин сокращений – уменьшение доходов "Газпрома" из-за потери европейского рынка. Как отмечает источник Reuters, руководство корпорации недооценило решительность Европы в отказе от российского газа. "Мы ошиблись", – признал один из собеседников агентства.

В "Газпроме" считали, что европейские страны после короткого кризиса снова вернутся к российскому газу, однако этого не произошло. Несмотря на энергетический кризис, страны ЕС не отменили санкции и продолжают искать альтернативные источники энергии. На фоне этого США существенно увеличили поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

С 2021 года американские экспортеры утроили объемы экспорта СПГ, а США стали самым крупным поставщиком этого топлива на европейский рынок. Это значительно ослабило позиции Газпрома и заставило компанию пересмотреть свою стратегию.

Интересно, что подход "Газпрома" к сокращению персонала напоминает инициативу Илона Маска в американском государственном секторе. В конце февраля глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил, что все федеральные служащие должны еженедельно отчитываться о проделанной работе. Отсутствие отчета будет автоматически расцениваться как добровольная отставка. Эту инициативу поддержало Управление кадровой службы США, отвечающее за реформирование государственного аппарата. По данным The Washington Post, обязательные отчеты были внедрены даже в ЦРУ и Белом доме.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, союзник Путина Маттиас Варниг активно продвигает соглашение о возобновлении "Северного потока-2", вовлекая в переговоры американских инвесторов и представителей политических элит. Однако реализация этого плана остается маловероятной из-за санкций США и позиции Германии.

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