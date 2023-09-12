ITшников загоняют в офисы, несмотря на эффективность удаленной работы: чего хотят компании и что будет в Украине

После пандемии COVID-19 миллионы специалистов по всему миру перешли на удаленный формат работы. Однако в 2023 году многие техногиганты возвращают требование хотя бы несколько раз в неделю посещать офис. И это несмотря на исследования, которые показали рост эффективности сотрудников на удаленке. Впрочем, Украину эта тенденция пока что не затрагивает.

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Аргументы руководителей крупных мировых IT-компаний часто не отвечают реальным фактам. Их доводы, по сути, направлены на трудноизмеримые вещи, пишет "ЭП".

В основном работодатели оценивают сотрудников на основе facetime. То есть когда руководство видит, что подчиненный приходит утром и уходит поздно вечером, то с большой вероятностью ее оценит его как более продуктивного.

Однако измерения эффективности работы на дому, которые не раз проводились во время пандемии, указывают на обратное. В частности, исследование, в котором использовалось программное обеспечение для мониторинга сотрудников, показало, что переход на удаленную работу увеличил производительность на 5%.

А вот данные по офлайн-работникам неутешительны. Сотрудники в офисе работают в основном на 39% времени. В другое время они тратят на покупку вещей в интернете, проверку социальных сетей и поиск новой работы.

Также работодатели, возвращая людей в офис, предоставляют и другие аргументы. В частности, говорят о корпоративной культуре и идентичности, чувстве сплоченности, наставничестве и обучении. Однако эти показатели являются эмоциональному и не поддаются четким измерениям.

Такой скептицизм относительно эффективности удаленной работы, согласно опросу Future Forum, преимущественно присущ руководителям, возраст которых превышает 50 лет. Младшие руководители лучше относятся к отдаленной работе.

Однако требование вернуться в офис чаще всего касается именно молодых подчиненных. Считается, что такие работники имеют огромное количество вопросов, а при работе из дома коммуникация с руководителем усложняется.

Многие молодые работники даже соглашаются с этим подходом. "Когда я начинала работать, я, по меньшей мере, 10 раз в день обращалась к боссу с вопросами", – рассказала 28-летняя Эрика Беккер, которая сейчас ежедневно посещает офис своей компании.

Тенденцию подтверждает исследование экономистов Федерального резервного банка Нью-Йорка, Университета Айовы и Гарварда. По его результатам, дистанционная работа повышает производительность старших специалистов. А молодые сотрудники получают меньше обратной связи, когда работают дома, и это влияет на время их работы в компании.

В то же время, для старших специалистов возвращение работы в офлайн-формат имеет больше минусов. Чаще всего такие работники имеют детей и удаленная работа позволяет им быть более гибкими.

Эта категория не хочет тратить время на дорогу в офис. Речь идет о показателях до 35% затраченного времени в день. Вместо транспорта, оно может использоваться для продуктивной работы, личного развития или отдыха.

Общим аргументом для всех возрастов и профессиональных групп не возвращаться в офисы является их место жительства. Большинство офисов ведущих IT-компаний расположены в крупных городах, где аренда жилья и стоимость жизни отнимают значительную часть дохода. Во время локдаунов многие специалисты покидали большие города и переезжали на периферию.

Какие техногиганты отворачиваются от дистанционки?

Одним из недавних шоков на рынке труда стало требование Zoom ко многим сотрудникам вернуться в офис. Эта компания получила себе имя именно благодаря удаленной работе, поэтому ее позиция вызвала удивление у участников рынка труда.

В целом в условиях уменьшения доходов IT-компании стали более придирчивыми к работникам, не попавшим под массовые сокращения. Один из ярких примеров – Х (бывший Twitter). Владелец соцсети Илон Маск направил старшим менеджерам письмо, в котором потребовал от них проводить в офисе не менее 40 часов в неделю. То же относится к сотрудникам другой его компании Tesla.

В июне 2023 года Meta объявила, что ее сотрудники с 5 сентября должны ходить на работу минимум три дня в неделю. А еще в начале года компания поддерживала "культуру удаленной работы". Более того, теперь Meta в своих распоряжениях запретила менеджерам размещать вакансии с возможностью удаленной работы.

К аналогичному формату с трехдневным рабочим графиком в офисе перешла компания Apple. Более того, ее руководство будет осуществлять тщательный мониторинг, чтобы каждый сотрудник придерживался этого правила.

В 2022 году корпорация Microsoft, в которой работают 124 тыс. человек, опубликовала исследование. Оно показало, что 85% ее руководителей сталкиваются с трудностями в отслеживании производительности работников, совмещающих работу дома и в офисе. Поэтому половина менеджмента сомневается в производительности своих подчиненных, несмотря на хорошие показатели. В Microsoft назвали такое явление "паранойей производительности". То есть руководители опасаются, что подчиненные недостаточно работают даже при большом количестве встреч, отработанных часов и улучшенных показателей.

Чего ждать украинцам?

Специалисты считают, что в Украине тенденция к возвращению IT-сотрудников в офисы не прослеживается. Свою роль здесь играет и война. Требования работать оффлайн выдвигают лишь единичные руководители.

Так, в 2023 году только 14% специалистов компании SoftServe посещают офисы. А в EPAM 95% сотрудников предпочитают отдаленный формат.

Многие из работников живут не в тех городах, где у компаний есть представительства. А офисы в некоторых регионах вообще закрыты. Например, офисы GlobalLogic во Львове и Киеве в рабочий день посещают 600 специалистов, а в Харькове и Николаеве здания компании закрыты.

"Каждый специалист выбирает удобный и комфортный для себя формат взаимодействия с компанией. За эти годы работа дома стала новой нормой жизни и вряд ли бизнес вернется к стопроцентному присутствию специалистов в офисе", – считает директор по управлению талантами компании "EPAM Украина" Наталья Колядко.

При этом украинские компании не планируют закрывать офисы. Они ожидают, что централизованные места для работы пригодятся во время возможных блэкаутов. "Мы поддерживаем офисы, поскольку они становятся хабами, центрами несокрушимости, куда люди могут приехать поработать и подзарядиться во время блэкаутов. Зимой офисы посещали до 50% работников", – рассказывает региональная менеджер SoftServe Анастасия Фролова.

"Удаленный режим труда в основном не влияет на производительность. Эффективность работы наших специалистов – 98-99% от довоенных показателей. Мы не думаем, что в будущем все специалисты вернутся в офисы. Будет гибридный формат: отдаленная работа и периодические визиты в офис", – прогнозирует вице-президент, операционная директор GlobalLogic Ukraine Анна Щербакова.

Как сообщал OBOZREVATEL, бизнес готовится повышать зарплаты украинцам. В частности, в 2024 году сделать это планируют 87% компаний. Снижать же оплату труда свои работников не будет практически никто.

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