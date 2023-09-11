Работодатели готовят массовое повышение зарплат украинцам: когда ожидать

Бизнес готовится повышать зарплаты украинцам. В частности, в 2024 году сделать это планируют 87% компаний. Снижать же оплату труда свои работников не будет практически никто.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА). Согласно им:

урезать зарплаты в следующем году готовится только 1% компаний;

12% оставит оплату труда своих работников на текущем уровне.

Как украинцам повысят зарплаты

Впрочем, ожидать резкого скачка уровня зарплат украинцам не стоит. Так:

46% компаний планируют повысить их меньше чем на 10%;

41% – на 10-20%.

В настоящее время средняя предлагаемая зарплата в Киеве составляет 20 000 грн. Таким образом, если бы работадатели решили провести повышение на 20% уже сейчас, то она составила бы 24 000 грн. Если бы на 10% – 22 000 грн.

При этом важно помнить: "киевские" зарплаты самые высокие в Украине. Самые низкие же зафиксированы в Сумах, где в среднем предлагают 12 800 грн. Таким образом, если бы уже сейчас сумчанам повысили зарплаты:

на 10%, им предлагали бы 14 080 грн;

на 20% – 15 360 грн.

"Минималку" тоже повысят

В то же время в 2024 году в Украине ожидается повышение минимальной зарплаты. В результате 2 этапов ее размер увеличится с 6700 до 8000 грн.

Средняя же зарплата составит 21 852 грн. При этом, предполагают в Минфине, в дальнейшем она продолжит расти и:

в 2025-м составит 25 645 грн;

2026-м – 29 625 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, как показал опрос Киевского международного института социологии, для удовлетворения всех своих потребностей в июне-2023 украинцы нуждались в медианном доходе (находящимся в середине ряда зарплат – т.е., 50% населения получает меньше этой цифры, а 50% больше) в 12 750 грн в месяц на человека. Однако у большинства такого дохода нет – соответственно, им приходится ограничивать себя в тех или иных вещах.

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