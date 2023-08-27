IT-сфера в Украине: в каких областях больше всего предложений по работе и как восстанавливается рынок

Больше всего предложений работы в категории IT находится в Киевской (1731 вакансия), Львовской (387), Днепропетровской (353), Одесской (257) и Харьковской (100) областях. При этом последняя показывает едва ли не самую низкую в Украине долю возобновления рынка труда.

Видео дня

До полномасштабного вторжения Харьковщина была одной из ячеек IT-кластера, чем объясняется достаточно большое количество вакансий сегодня. Об этом свидетельствуют данные популярного кадрового портала.

Как отмечается, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину рынок труда в категории "ИТ, компьютеры, интернет" обвалился в 7 раз - с 9887 до 1363 вакансий. Ситуация на рынке труда в целом была еще хуже, количество предложений работы сократилось в десять раз.

В сентябре 2022 года, достигнув пика в 4 909 предложений работы, вакансии в ИТ снова пошли на убыль. Это может быть связано с обстрелами энергетической инфраструктуры Украины и последующими перебоями с электричеством и связью.

В настоящее время рынок труда в категории "ИТ, компьютеры, интернет" восстановился на 57%. В частности, в июне 2023 года было зафиксировано 5600 вакансий. Для сравнения, возобновление рынка труда в целом по Украине уже достигло 90%.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине этим летом в 4 областях повысилась средняя зарплата. Так, в Киевской области медиана сумм, которые готовы платить работодатели, составляет около 19 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!