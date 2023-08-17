В Украине в 4 областях повысили зарплаты: где платят больше всего и кого ищут работодатели

В Украине этим летом в 4 областях повысилась средняя зарплата. Так, в Киевской области медиана сумм, которые готовы платить работодатели, составляет около 19 тыс. грн.

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Также оклады повысились в Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. Об этом свидетельствуют данные популярного портала по поиску работы.

В частности, к концу лета зарплаты изменились таким образом:

Днепропетровская область – с 16 тыс. до 16,5 тыс. грн,

Киевская – с 18,75 тыс. до 19 тыс. грн,

Львовская – с 16,77 тыс. до 17 тыс. грн,

Одесская – с 16,75 тыс. до 17,32 тыс. грн.

Кого ищут работодатели в Украине?

Первой по популярности идет должность продавца-консультанта (средняя зарплата – 14 тыс. грн). Далее идут менеджеры по продажам (22,5 тыс. грн) и повара (17 тыс. грн).

Также на работу активно ищут водителей (22 тыс. грн), администраторов (15 тыс. грн), бухгалтеров (17,5 тыс. грн), кассиров (13,5 тыс. грн), барыста (13,5 тыс. грн), грузчиков (14,5 тыс. грн), а также менеджеров по работе с клиентами (20 тыс. грн).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинцы без опыта работы могут зарабатывать от 30 тыс. грн. Прежде всего, это предложения для водителей, риелторов и официантов. При этом заработок в большинстве подобных вакансий зависит от результатов работы.

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