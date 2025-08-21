В одной из областей Украины зафиксирован рекорд вакансий: кого больше всего ищут и на какие должности
За семь месяцев 2025 года служба занятости предложила более 265 тысяч вакансий, больше всего во Львовской области (почти 36 тысяч). Чаще всего работодатели ищут продавцов, менеджеров по продажам, строителей, медиков и водителей.
Об этом сообщает Государственная служба занятости. Из всех вакансий удалось трудоустроить почти 136 тысяч человек.
Отмечается, что это существенный показатель динамики рынка труда в сложный для страны период.
Наибольшее количество вакансий – около 13,4% от общего объема, то есть почти 36 тысяч рабочих мест, – предложил Львовский областной центр занятости. Однако наибольшую эффективность в трудоустройстве продемонстрировала Днепропетровская область, которая обеспечила более 13 тысяч трудоустроенных, что составляет почти 10% от общего числа найденных вакансий.
Средняя продолжительность укомплектования вакансии составила 15 дней. Однако есть регионы со значительно более быстрым темпом: Донецкая область – всего 7 дней, Запорожская и Винницкая по 10 дней, а Харьковская и Черкасская по 11 дней. Рассмотрим также рейтинг регионов по эффективности трудоустройства – соотношение укомплектованных вакансий к общему количеству предложений:
- Донецкая область – самый высокий показатель 83%;
- Ивано-Франковская область – 75%;
- Винницкая область – 69%.
По данным крупного кадрового портала, чаще всего работодатели ищут специалистов в сфере торговли. В частности, продавцов, консультантов, менеджеров по продажам. Также активно востребованы кадры в маркетинге и рекламе, транспорте и логистике, промышленности и производстве. Значительная доля – вакансии рабочих специальностей, те, что строят, восстанавливают, создают продукцию или обслуживают клиентов.
Во Львовской области особенно популярны такие профессии: врачи, медицинские сестры, инженеры, менеджеры, бухгалтеры, учителя, водители, охранники, а также широкая потребность в строителях. Другие области с активным спросом на работников – это Киевская, Харьковская, Полтавская, а также Киев (как столица) и Хмельницкая область.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине есть более 9 тысяч официально зарегистрированных профессий, среди которых немало редких и малоизвестных, от вулканизаторщика и выборщика до дессинатора, каштеляна и маркшейдера. Средняя зарплата на этих должностях составляет около 8-10 тысяч гривен, и спрос на таких специалистов постепенно растет.
