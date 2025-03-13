Искусственный интеллект оставит работы многих людей: кто в самой большой зоне риска

Искусственный интеллект развивается и может трансформировать IT-отрасль и оставить без работы представителей направления разработчику программного обеспечения. Если ИИ технологии будут развиваться так, как сейчас, в будущем алгоритмы смогут самостоятельно создавать 90% всего кода для программ.

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Об этом, как сообщает Tech Transformation, на форуме Совета по международным отношениям (CFR) заявил генеральный директор Anthropic Дарио Амодей. Согласно его прогнозу, вскоре управляемое ИИ программирование будет доминировать в отрасли – это позволит не только экономить на зарплатах для разработчиков, но и ускорить процесс создания программного обеспечения.

"Если говорить о программировании – отрасль, в которой ИИ достигает наибольшего прогресса, то мы очень близки к тому, чтобы уже за три-шесть месяцев 90% кода писал именно искусственный интеллект", – заявил Амодей и добавил, что за год эта цифра может приблизиться к 100%.

Впрочем, даже несмотря на столь амбициозные оценки, глава Anthropic отметил, что человеческое участие в разработке останется необходимым. Но функция программистов будет сведена к определению требований к программному обеспечению, разработке архитектуры приложений и принятию ключевых решений. Но автоматизация рутинных задач значительно ускорит процесс разработки и снизит потребность в ручном написании кода.

Такой прогноз согласуется с общей тенденцией в промышленности. Уже сегодня ИИ-инструменты демонстрируют способность генерировать функциональные фрагменты кода, находить и исправлять ошибки, а также создавать целые приложения.

Подобное мнение недавно высказал и гендиректор OpenAI Сэм Альтман. Он отметил, что хоть программирование и останется важным навыком, его суть изменится – разработчики больше сосредоточатся на концептуальной работе и решении проблем, а не на механическом написании каждой строки кода.

Но, как уже сообщал OBOZ.UA, в это время в Украине искусственный интеллект планируют применить для поиска работы безработным, что поможет автоматизировать процессы трудоустройства. Это значительно сократит время поиска вакансий, а 37% украинцев уже готовы к переобучению и овладению новыми профессиями.

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