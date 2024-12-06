Искусственные ценовые ограничения НКРЭКУ могут привести к более жестким отключениям света – Трохимец

Искусственные регуляторные барьеры на рынке мешают Украине использовать потенциал импорта электроэнергии из Европейского Союза.

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Об этом заявил Александр Трохимец, вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine).

"Украина сейчас оказалась в абсурдной ситуации. Свет отключают ежедневно, а импорт электроэнергии, который мог бы значительно снизить эти отключения, почти не используется", – подчеркнул Трохимец.

По словам эксперта, ключевой проблемой являются прайс-кепы – ценовые ограничения на энерго-рынке. Эти искусственные препятствия создают значительное расхождение между ценами на электроэнергию в Украине и Европе, что фактически блокирует импорт.

"Почему так? Потому что у нас на энергорынке есть так называемые прайс-кепы – ценовые ограничения. Из-за них цена электричества в Украине не соответствует европейской и это просто блокирует импорт. Сейчас мы используем импорт только на 12% от того, что могли бы", – объяснил Трохимец.

Эксперт подчеркнул, что последствия этой ситуации ощущает каждый украинец. Из-за дефицита электроэнергии "Укрэнерго" вынуждена ограничивать потребление, что приводит к регулярным отключениям света. Трохимец отметил настоятельную необходимость просмотра прайс-кепов:

"Решение очевидно – нужно пересмотреть прайс-кепы. Если эти ограничения приведут в соответствие с европейскими ценами, мы сможем импортировать электричество, когда это потребуется. Это уменьшит дефицит и поможет избежать таких масштабных отключений".

По его словам, регулятору критически важно действовать быстро.

"Регулятор должен действовать сейчас, чтобы привести цены к европейскому уровню и разблокировать импорт. Каждый день затяжек – это новые потери для страны и увеличение отключений света", – предупредил эксперт.

Ранее народный депутат и первый заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что Украина недостаточно использует возможности импорта электроэнергии, что приводит к более жестким графикам отключений. Депутат объясняет это неэффективными решениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.