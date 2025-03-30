Инвесторы ожидают выплаты долгов за 'зеленую' энергию в 2025 году, – Конеченков

Государство должно обеспечить погашение всех долгов в зеленой энергетике в 2025 году, поскольку откроет путь для новых инвестиций в отрасль.

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Об этом заявил глава Правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

"На основании последних заявлений "Гарантированного покупателя", этот год будет ключевым для того, чтобы максимально довести долги до минимума", – сказал Конеченков.

По его словам, если государство минимизирует долги, это улучшит инвестиционный климат и откроет возможности для новых инвестиций в отрасль.

"Я думаю, что больше откроется путь для новых инвестиций именно в сектор зеленой электроэнергии", – подчеркнул глава правления УВЭА.