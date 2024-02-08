Инспекторы на лыжах: налоговая взялась за кафе в "Буковеле" и нашла нарушения. Фото

Сотрудники налоговой службы провели инспекции на горнолыжном курорте "Буковель", в том числе в заведениях общественного питания на верхних точках подъемников. Для этого налоговикам пришлось встать на лыжи. Главным предметом проверок стал порядок проведения расчетных операций, и такие нарушения были обнаружены.

Об этом сообщило Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области. "В ходе проверок охвачены также и заведения общественного питания, расположенные на верхних точках подъемников и перекрестках горнолыжных трасс", – сообщили в налоговой.

Только с начала 2024 года налоговая провела 91 фактическую проверку предпринимателей, которые работают в районе "Буковеля". В результате вскрылись случаи проведения расчетов без использования РРО.

"Применено 3,2 млн грн штрафных санкций. В том числе, к 21 субъекту хозяйствования, зарегистрированному в ГУ ГНС других областей – на сумму 192,5 тыс. грн", – сообщили в налоговой.

Кроме того, проверяющие провели инспекции бизнеса, который находится на упрощенной системе налогообложения, работая как ФЛП (физлица-предприниматели, "ФОПы"). Такие предприниматели чаще всего оказывают услуги:

в сфере общественного питания;

по размещению на временное проживание в гостиницах и усадьбах.

"В течение 2024 года проверено 38 таких плательщиков единого налога, к которым применено почти 2,6 млн грн штрафов. Наиболее обычными нарушениями являются непроведение операций через РРО. Кроме того, установлено нарушение аптечным заведением порядка ведения учета товарных запасов и соответственно осуществление продажи неучтенных товаров", – сообщили в ГНС.

Помимо этих нарушений, налоговая обнаружила:

5 случаев осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации;

4 факта торговли алкогольными и табачными изделиями без соответствующих лицензий (изъята подакцизная продукция на сумму 22,4 тыс. грн;

5 случаев несоблюдения предпринимателями норм трудового законодательства, а именно – неофициальное трудоустройство наемных работников.

"Кстати, на курорте "Буковель" торговая выручка в январе-2024 составила почти 1 млрд грн и превысила декабрьскую выручку почти на 400 млн грн. По сравнению с январем 2023 года выручка выросла вдвое. Достичь указанных показателей удалось благодаря системному комплексу мероприятий, проведенных налоговиками... Работа в данном направлении продолжается. Проверки порядка проведения расчетных операций производятся и в выходные дни", – предупредили налоговики.

Как сообщал OBOZ.UA, доля теневой экономики в Украине превышает 50%. Активнее всего в черной и серой зоне работает сфера торговли, которая "питается" контрабандой. В основном, речь идет о рынках подакцизных товаров – бензин, табак, алкоголь. Кроме того, к огромным бюджетным потерям приводит коррупция.

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