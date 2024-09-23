Россиян угрожают пересадить на "повозки": популярный автопроизводитель заблокирует в РФ тысячи машин

Электрокары популярной в России марки Zeekr могут превратиться из транспорта в недвижимые объекты, поскольку производитель обещает начать блокировку машин, вывезенных за пределы Китая без его разрешения. Тысячи электрокаров в РФ были ввезены в рамках так называемого "серого" импорта.

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Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на источники в местных дилерах китайской автокомпании. Они объяснили, что для эксплуатации Zeekr нужна SIM-карта, авторизованная производителем, у которого есть возможности дистанционно ограничить ее работу. После этого авто станет непригодным для использования.

Премиальное подразделение автоконцерна Geely – Zhejiang Geely Holding Group, выпускающее Zeekr, еще в июне предупредило партнеров, что будет бороться с несанкционированным экспортом и пообещало отключать у "серых" автомобилей функции мультимедиа. А в электромобили пригрозили разделить по VIN на две категории – произведенные для внутреннего рынка и экспортные, и будет блокировать машины первой категории при их вывозе из Китая.

Блокировки начнут применять к автомобилям, сошедшим с конвейера после 9 сентября. У версий для внутреннего рынка при попытке эксплуатации за пределами Китая отключится возможность подзарядки, начнет снижаться мощность двигателя и в конце концов он не будет запускаться после остановки. При этом в аккаунте автомобиля появится сообщение на китайском языке о том, что автомобиль выехал за пределы авторизированной зоны продаж и его транспортные функции и подключение к сети ограничены.

Для решения проблемы предлагается обратиться к официальному дилеру или нажать на кнопку и отправить запрос о разблокировке. Но в РФ нет официального дилера Zeekr, поэтому решить проблему можно будет только вернув автомобиль в Китай.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что китайские автомобили, импорт которых для россиян едва ли не единственной возможностью купить новую машину, очень подорожали. Некоторые модели за год выросли в цене в 1,5 раза.

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