Дешево не будет: стало известно, сколько еще в Украине будут расти цены на продукты

Цены в Украине будут активно расти, по меньшей мере, к середине 2025 года. Темпы инфляции удастся замедлить с началом сбора первых урожаев сельскохозяйственных культур.

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Об этом говорится в декабрьском отчете о финансовой стабильности, подготовленном в Национальном банке Украины (НБУ). Аналитики финрегулятора подсчитали, что в ноябре годовая инфляция выросла до 11,2%, но ее текущее ускорение будет непродолжительным.

Прежде всего, это связано с подорожанием продовольственных товаров вследствие летней засухи и неурожаев, отмечают в НБУ. "Удорожание сырья привело к повышению цен на готовую продукцию, прежде всего в пищевой промышленности. Также бизнес частично отразил в ценах повышение стоимости электроэнергии, рост затрат на оплату труда и ослабление курса гривны в течение года", – говорится в отчете.

Аналитики прогнозируют, что в первом полугодии 2025 года инфляция будет оставаться на двузнаковом уровне и начнет ослабевать после поступления на рынок продукции нового урожая. Кроме того, ее снижению будут способствовать и другие факторы:

высокая база сравнения 2024;

устойчивость энергетического сектора;

ожидаемое снижение цен на энергоресурсы на мировом рынке

В то же время рост производственных затрат (в первую очередь – на оплату труда) будет давить на цены и дальше. А в целевые 5% инфляция вернется только в 2026 году, считают в НБУ.

Во избежание разбалансирования инфляционных ожиданий Национальный банк в декабре принял решение повысить учетную ставку на 0,5 в. п. до 13,5% годовых. Усиление монетарных условий ожидаемо остановит продолжающееся более года снижение коммерческих ставок банков", – напомнили в Национальном банке

В то же время, депозиты и ОВГЗ в гривне остаются привлекательными. Благодаря высоким ставкам доходность таких активов все еще выше прогнозируемой инфляции по итогам 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам банковского сектора, в начале 2025 проценты по депозитам останутся на среднем уровне от 9,5% до 13% годовых, в зависимости от срока вклада. При этом банки продолжат конкурировать за вкладчиков и предлагать "бонусные" 0,5-1% по акционным программам, а выгодными традиционно будут "длинные" депозиты.

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