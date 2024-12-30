"Все станем немного беднее": для чего в Украине на 4 года заморозили социальные стандарты

Заморозка социальных стандартов в Украине позволяет правительству выплачивать действующие суммы в условиях войны, но это снизит покупательную способность населения. При прогнозируемой инфляции в 2025 году все украинцы почувствуют, как их реальные доходы сокращаются.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. "У нас с вами на 2025 год заморожены социальные стандарты. Это касается и 2026, и 2027 года ", – заявил он.

По его словам, такой шаг стал необходимым из-за отсутствия возможности повышать выплаты в условиях военного положения. Заморозка стандартов позволяет правительству обеспечивать выплаты хотя бы на текущем уровне.

"Позитивом является тот факт, что мы нашли деньги, которые нам дали наши международные партнеры, чтобы хотя бы сохранить те стандарты, которые есть сегодня", – отметил эксперт. Речь идет о 50 миллиардах долларов международной помощи, которая частично будет погашаться с доходов замороженных российских активов.

Как это повлияет на украинцев

Пендзин подчеркнул, что заморозка стандартов несет негативные последствия для населения. "При ожидаемой инфляции только в 2025 году на уровне 10%, заморозка социальных стандартов приведет к тому, что мы все станем немного беднее", - отметил он.

Эксперт пояснил, что без индексации доходов покупательная способность граждан будет снижаться. Это означает, что повышение цен на товары и услуги приведет к реальному снижению уровня жизни украинцев.

Что будет с экономикой

Пендзин также прокомментировал прогноз по росту экономики Украины. "В бюджете заложено 4% роста, но международные рейтинговые агентства, такие как Fitch, прогнозируют только 2,9%, а Всемирный банк – максимум 2%. Это негатив, потому что для нас это фактически стагнация", – отметил экономист.

По его мнению, главный фактор, сдерживающий экономическое развитие, – это война. "Темпы роста украинской экономики напрямую зависят от активности боевых действий. Если война будет заморожена или приостановлена, экономика может возрасти быстрее", – подчеркнул он.

Главным вызовом остается восстановление внутреннего потребления и финансовой стабильности. Без этой заморозки социальных стандартов станет долгосрочным тормозом для развития.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, уровень глубокой бедности в Украине вырос в семь раз, а общая бедность – почти вдвое за два года войны. Худшая ситуация в северных регионах, тогда как Киев и западные области имеют самые низкие показатели.

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