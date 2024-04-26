Индия опять снабжает Россию нефтедолларами: что изменилось

Грузовое судно "СКФ Балтика" российской судоходной компании "Совкомфлот", которая находится под санкциями США, отгрузило мазут в порту на западе Индии. Это может быть сигналом к возобновлению поставок, несмотря на международные ограничения.

90 тысяч тонн мазута были куплены компанией Reliance Industries, которая является оператором крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса, расположенного в индийском штате Гуджарат. Как ожидается после выгрузки судно покинет порт, пишет Reuters.

В настоящее время в Индию направляется еще одно судно "Совкомфлота". Как сообщает Bloomberg, российский нефтеналивной танкер "Владимир Тихонов" с нефтью сорта Urals на борту находится на пути в порт Парадип. В этом городе находится нефтеперерабатывающий завод крупнейшей госкомпании Indian Oil Corp. Прибытие танкера ожидается 29 апреля.

После начала полномасштабной агрессии РФ в Украине Индия стала одним из главных торговых партнеров страны-агрессора. Но после того, как 23 февраля "Совкомфлот" попал под американские санкции, все индийские нефтеперерабатывающие заводы, включая Reliance, заявили о прекращении поставок нефти, перевозимой танкерами "Совкомфлота".

Кроме того, 14 танкеров с сырой нефтью были отмечены как имущество, в котором у Совкомфлота был ин терес после войны в Украине ("СКФ Балтика" в их число не входит). Но после этого американские чиновники совершили визит в Индию и заявили о стремлении к стабильным мировым поставкам нефти и не призвали Индию сократить импорт российской нефти.

Поставки "СКФ Балтика" и "Владимира Тихонова" могут говорить об изменении в политике индийских НПЗ. Во всяком случае, покупка нефти через подсанкционную компанию может стать прецедентом для остальных НПЗ.

Как сообщал OBOZ.UA,тем временем, Евросоюз может повысить тарифы на ввоз на свою территорию зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки, из России и Беларуси. Соответствующее предложение выдвинула Еврокомиссия. Таким образом там намерены, в частности, бороться с экспортом Россией незаконно присвоенного украинского зерна.

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