Индийские работники "заполнят" украинский рынок труда? Что на самом деле происходит с трудовыми мигрантами

Массовый приезд граждан Индии в Украину пока маловероятен, ведь система трудоустройства иностранцев сложная, дорогая и не либерализована, а фактическое количество разрешений значительно меньше, чем потребности рынка. При этом до полномасштабной войны иностранных работников в Украине было в разы больше, чем сейчас, когда их количество сократилось до нескольких тысяч в год.

О массовой трудовой миграции и ее нюансах рассказал эксперт по миграционной политике и доктор экономических наук Андрей Гайдуцкий в комментарии Киев24. По его словам, страна уже длительное время живет в условиях глубокого демографического разрыва. Ежегодно Украина теряет около 700 тысяч человек:

примерно 300 тысяч – естественное сокращение населения (разница между смертностью и рождаемостью);

еще 400 тысяч – миграционные потери (выезд граждан за границу и недостаточное возвращение).

"У нас два демографических дисбаланса, смертность превышает рождаемость и одновременно мы теряем людей из-за миграции. В сумме это минус около 700 тысяч ежегодно", – объясняет эксперт.

Наибольший дефицит Украина имеет именно в трудоспособном населении, которое создает добавленную стоимость и наполняет бюджет. Несмотря на кадровый голод, привлечение трудовых мигрантов остается сложным и дорогим процессом.

По словам эксперта, для работодателя оформление разрешений стоит 20-30 тысяч гривен на одного работника,после этого иностранец еще должен получить разрешение на въезд и трудоустройство. Для сравнения, в странах ЕС процесс значительно проще.

Например, в Польше работодатель сначала нанимает работника, и только потом оформляются документы – часто дешевле и быстрее. "Украина имеет более сложную и дорогую систему, чем страны ЕС, хотя бизнес здесь также остро нуждается в людях", – отмечают эксперты рынка труда.

Несмотря на информационный резонанс вокруг темы индийских или других иностранных работников, реальные цифры остаются очень скромными. Как сообщают эксперты миграционной политики:

в 2021 году в Украине находилось около 300 тысяч иностранцев, а выдано или продлено 22 тысячи разрешений на работу;

в 2025 году только 9,5 тысячи разрешений, из которых реально доедут примерно 6 тысяч человек.

"Иностранцы в Украине – это не новость. Новостью является информационная волна вокруг этого вопроса", – отмечает аналитик. Для сравнения, даже в довоенные годы иностранная рабочая сила была значительно больше, чем сейчас, но все равно не играла системной роли в экономике.

Из-за дефицита кадров некоторые украинские предприятия начали рассматривать найм работников из стран Азии. В частности, в прошлом году одно из предприятий Закарпатья, которое производит мебель, даже заявляло о намерении привлечь 160 работников из Бангладеша и вело переговоры на уровне МИД.

Однако даже такие кейсы остаются единичными, а не системными. По оценкам экспертов, около 75% украинских компаний сообщают о нехватке работников. Наиболее проблемные сферы:

строительство;

агросектор;

логистика;

медицина;

образование;

производство.

Но даже если привлечь несколько тысяч иностранных работников, это не решит проблему системного кадрового дефицита. Эксперты отмечает, что Украина опоздала с формированием современной иммиграционной политики. Если бы активное привлечение иностранной рабочей силы началось еще в 1990-х, ситуация сегодня могла бы быть другой.

На фоне ограниченного притока иностранной рабочей силы Украина фактически переходит к модели, где основным резервом становятся собственные граждане. Именно поэтому правительство уже запустило программу для людей 50+ "Опыт имеет значение", которая предусматривает:

обучение и переквалификацию;

стажировку до 10 дней;

прямые встречи с работодателями;

возможность официального трудоустройства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, миллионы украинцев экономически активного возраста не работают. Кроме того, есть возможность привлечь на рынок около 3,5 млн пенсионеров – они все еще могут быть активными, однако часто имеют проблемы с поисками работы.

