Импорт 80% электроэнергии является нереальной задачей для бизнеса, – экономист

Норма, по которой промышленность вынуждена покупать не менее 80% электроэнергии в ЕС, чтобы избежать принудительного ограничения электроснабжения, нереальна для выполнения, поэтому правительству и бизнесу следует садиться за стол переговоров и согласовать новую норму импорта.

Видео дня

Такое мнение высказал руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский, комментируя ситуацию с энергоснабжением промышленности.

"Последние обращения бизнес-ассоциаций и игроков рынка свидетельствуют, что норма в 80% импорта необоснованна, и очень тяжело игрокам ее соблюдать. То есть это нереально! Называют цифру 30–50%. Поэтому нужно садиться и договариваться. Такие решения не принимаются одномоментно или без обоснования возможности исполнения", - отметил Забловский.

Он убежден, что власти и бизнес сейчас максимально должны делать шаги, которые помогут найти новые возможности для энергетической независимости путем инвестирования в децентрализованную энергетику. Поэтому сейчас очень важно стимулировать компании, создающие свои аналитические подразделения или собственные энергетические компании.

"В то же время решений, связанных с повышением нормы импорта – очень мало с точки зрения возможностей. Поэтому сейчас и технически и экономически наши отрасли эту норму не воспринимают. Приемлемые цифры, опять-таки экспертные, – это импорт на уровне 30-50% возможностей, но не более 50%. И здесь нужно смотреть в разрезе конкретных отраслей и хозяйствующих субъектов, технических возможностей и других аспектов, связанных с пропускной системой нашей энергосети. А 80% импорта остаются цифрой, которая не воспринимается сейчас бизнесом как способная помочь диверсифицировать энергетику", - резюмировал Забловский.

Напомним, ранее с просьбой к правительству снизить долю импорта электроэнергии обратились металлургические компании и другие промышленные ассоциации. Поскольку решение было принято без обсуждения с бизнесом и оценки последствий, оно чревато остановкой промышленности.

Среди ключевых проблем, к которым в ближайшей перспективе может привести повышение квоты импорта – снижение уровня производства и конкурентоспособности, невозможность планирования производства, снижение поступлений в госбюджет и негативные социальные последствия.