IKEA – все: собственник компании избавился от последнего актива в России

Собственник шведского мебельного гиганта IKEA, компания Ingka Group, продала свой последний актив в РФ. Это был дистрибьюторский центр и склад площадью 180 тыс. кв. м в Подмосковье, который в самой компании называли "ключом для развития IKEA в России".

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Покупателем актива стал бизнесмен Роберт Узилов, сообщили российские СМИ. В IKEA ситуацию не комментировали, но представители Узилова подтвердили факт заключения сделки.

По словам источников на рынке, кто и как будет использовать склад, пока не известно. Дело в том, что комплекс был построен с учетом специфики логистики IKEA и полностью адаптирован именно под ее нужды.

При этом утверждается, что сделка прошла одобрение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями РФ. Стоимость склада источники оценивают в 16-18 млрд рублей, т.е. 160-185 млн долларов.

Также сообщается, что продажа проходила с выполнением установленных Кремлем правил для уходящего из РФ бизнеса. В частности, сумма сделки учитывала дисконт (50%, по нынешним правилам 60%), а также с нее выплачивается "добровольный" взнос (тогда еще 15%, сейчас 35%) от стоимости актива.

Дистрибьюторский центр Ingka Group работал з 2003 года и обслуживал все магазины IKEA в РФ. В 2019 году Патрик Антони, на тот момент гендиректор Ingka в России заявлял, что этот дистрибьюторский центр – "ключ для развития IKEA в России".

После выхода IKEA из России склад не использовался. Напомним, в 2023 году Ingka Group распродала основную часть своих российских активов. Заводы выкупили российский лесопереработчик "Лузалис" и компания "Слотекс", торговые центры "Мега" – "Газпромбанк", штаб-квартиру IKEA у "Химки бизнес-парк" – компания "КЛС-Химки".

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2024 года в IKEA не подтвердили, что уже приняли решение открыть магазин в Украине. Главное условие для возобновления работы – обеспечение безопасности сотрудников и клиентов, заявили в компании. IKEA приостановила работу в Украине с началом полномасштабного вторжения РФ.

При этом одна из крупнейших в мире дистрибьюторских групп в индустрии моды – испанская Inditex – вернулась в Украину. В апреле 2024 года открылись магазины ряда брендов – в том числе Zara, Bershka, Zara Home, Oysho, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti.

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