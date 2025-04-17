IKEA возвращается в Россию? Что означается решение о регистрации компании

Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент) разрешила шведскому производителю мебели и товаров для дома IKEA вновь зарегистрировать свой торговый знак в России. Компания ушла из страны-агрессора после начала полномасштабной войны в Украине.

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Согласно документу, который появился в базе Роспатента, заявка была подана еще в июле 2023 года, но одобрена только сейчас. На этом фоне в российских соцсетях стали распространяться теории о возможном возвращении шведской компании. Впрочем, подобных заявлений от IKEA не поступало.

При этом в последние месяцы юрлица, связанные с IKEA, продолжали активность в части защиты интеллектуальной собственности и товарных знаков в РФ. Так что это стало уже не первой регистрацией для компании после ухода с российского рынка, но последнее решение касается использования торгового знака для категорий товаров и услуг, которые ранее не были защищены товарными знаками, включая:

краски;

ароматизаторы воздуха;

свечи;

программное обеспечение;

установки для отопления или охлаждения помещений;

авторучки и другая канцелярия;

мягкая мебель.

Такой метод компании обычно используют для перестраховки от несанкционированного использования их бренда. Например, в марте Роспатент зарегистрировал в РФ бренд IKEA для детских гамаков и ковриков для йоги, а в прошлом году компания продлила регистрацию товарного знака до 2033 года для категории "Сбор различных товаров, исключая их транспортировку". Тогда было указано, что это позволит покупателям просматривать и приобретать товары оптом и в розницу, через онлайн-каталоги, веб-сайты или телемагазины.

В начале ноября 2024 года стало известно, что Ingka Group, шведская компания-владелец IKEA, завершила продажу своего дистрибьюторского центра в Подмосковье. Такое решение объяснили пересмотром бизнеса на территории России и оптимизацией управления активами.

Позднее материнская компания закрыла сделки по продаже последних активов в России, избавившись от земельных участков общей площадью более 80 гектаров в Московской, Ленинградской и Челябинской областях. Их приобрел бывший топ-менеджер холдинга "Объединенные пивоварни", созданного на базе активов голландской компании Heineken осенью 2023 года. А в ноябре того же года Ingka Holding Europe исключили из списка учредителей нескольких российских юридических лиц.

Как уже сообщал OBOZ.UA, несмотря на нежелание прекращать войну с Украиной и отсутствие воли к миру, российское руководство готовится к отмене международных санкций, объявленных именно из-за агрессии Кремля. В частности, российский диктатор Владимир Путин поручил правительству создать новую правовую базу для иностранных инвесторов.

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