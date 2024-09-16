Грядет большое подорожание: в Украине существенно перепишут акцизы на сигареты

В Украине могут значительно вырасти ставки акциза на сигареты – причем зафиксированы они будут не в гривнях, а в евро. Ожидается, что рост произойдет в 2025 году. Соответственно, не исключено, что вырастет цена на сигареты и в розничной продаже.

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Норма о росте акцизов заложена в проект бюджета на 2025 год. Согласно пояснительной записке к документу:

в 2025 году планируется увеличить специфическую ставку акциза на сигареты с фильтром и без фильтра на 23,4% – с 47 до 58 евро за 1000 штук;

минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет на 23,9% – с 63,45 до 78 евро за 1000 штук;

с 1 октября 2024 года ставки будут рассчитываться не в гривнях, а в евро.

В целом же, отмечается, пересмотр ставок акцизного налога на табачные изделия должен принести госбюджету 27,1 млрд грн дополнительных доходов. В частности:

повышение ставок акцизного налога на табачные изделия – 22,6 млрд грн;

налог на добавленную стоимость от увеличения базы налогообложения (ставок акциза) – 4,5 млрд грн.

В то же время отметим: предыдущие повышения акциза на сигареты неизменно приводили к росту их стоимости. Впрочем, цены одномоментно не вырастут. Дело в том, что у продавцов традиционно есть значительные запасы, а потому сразу после повышения акцизов они стоимость сигарет не пересматривают – опыт прошлых лет показал, что подорожание растягивается на весь год.

Что будет с акцизами на алкоголь и пиво

А вот повышение акзизов на алкоголь и пиво пока не предусматривается. Размер акциза на них планируется оставить без изменений.

В целом же, согласно документу, производимые в Украине подакцизные товары должны принести бюджету 139,381 млрд грн. А ввезенные на таможенную территорию Украины – 147,21 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в общем, согласно утвержденному Кабмином проекту государственного бюджета на 2025 год, все внутренние поступления бюджета будут направлены на оборону и безопасность. Смета снова будет дефицитной – на 1,6 трлн грн, что является новым максимумом.

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