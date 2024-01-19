В Украине резко перечислят стоимость сигарет: сколько теперь будет стоить пачка по требованию ЕС

В Украине с января изменится внешний вид сигарет. По новым правилам 65% пачки должно занимать предупреждение о вреде курения. Это общеевропейская практика. В этом году курильщиков ожидает еще одно нововведение – сигареты подорожают в связи с повышением акциза минимум на 20%. О том, сколько обойдется пачка и почему цены могут резко пересмотреть, читайте в материале OBOZ.UA.

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Сколько будет стоить пачка сигарет

Сигареты делятся на три класса: украинские с фильтром, медиум класса и премиум класса. По темпам удорожания табачные изделия занимают одну из первых позиций (в первую очередь за счет повышения акцизов). Если в декабре 2022 года украинские сигареты продавали за 64 грн, медиум класса – 69,9, а премиум – 82,6 грн за пачку, то всего за один год цены выросли:

украинские сигареты подорожали на 11,2 грн до 75,2 грн. за пачку;

медиум класса – на 11,5 грн до 81,4 грн;

премиум класса – на 13,5 грн до 96,17 грн.

По темпам роста цен 2024-й кардинально не будет отличаться. Украина обязалась ежегодно повышать акциз на табачные изделия на 20% (директива ЕС 2011/64/EU). Таким образом, в 2025-м акциз должен был достичь уровня минимального в ЕС – 90 евро за тысячу штук (но не достигнет из-за инфляции) или около 1,8 евро за пачку. В соседних европейских странах акциз уже давно превысил эту отметку.

К примеру, в украинских супермаркетах сигареты Camel Blue продают за 105 грн. А в соседней Польше за ту же пачку придется заплатить уже 178,5 грн. Такая ситуация приводит к постоянной контрабанде. Жители населенных пунктов возле границы регулярно ездят в соседнюю Польшу с сигаретами, сразу после пересечения границы дорожают примерно на 70%.

Как видно на фото, пачка сигарет в Украине отличается не только ценой, но и внешним видом. В ЕС есть требования: на пачках должны размещать фото, описывать болезни, делать оговорки, занимающие большую часть пачки. В 2023 за тысячу сигарет украинцы платили акциз в размере 2 097,12 грн (или 41,9 грн за пачку), а в 2024-м придется платить уже 2 516,54 грн (или 50,33 грн за пачку). То есть, только за счет акциза пачка сигарет подорожает на 8,43 грн. Но с учетом доли акциза в общей стоимости подорожание составит по меньшей мере около 12 грн.

Так что пачка украинских сигарет будет стоить около 78 грн, среднего класса – 93,5 грн, а премиум класса – более 108 грн. Удорожание произойдет не сразу. Опыт прошлых лет показал, что подорожание растягивается на весь год. У продавцов традиционно есть значительные запасы, поэтому сразу после повышения акцизов они стоимость сигарет не пересматривают.

Темпы удорожания необходимо ускорить

В Украине в результате девальвации гривны и темпов инфляцию к 2025 году выполнить директиву ЕС без изменений не удастся. В пересчете в евро акциз будет составлять всего 70 евро за тысячу сигарет. Эксперты "Центра гражданского представительства "Жизнь" предлагают ускорить удорожание сигарет.

Они рассчитали, как необходимо повысить акциз для того, чтобы выполнить директиву ЕС. В текущем году они предлагают дополнительно повысить акциз на 20% (то есть суммарный рост составит 40%). А в следующем году акциз дополнительно следует повысить на 15% (то есть на 35% суммарно).

Если бы предложение Центра было принято, то уже в этом году пачка сигарет медиум-класса стоила бы 104,96 грн. В 2025-м стоимость пачки (медиум-класса) составила бы 132,36 грн.

"Поскольку 7-летним планом унификации целевого уровня цены на табачные изделия с государствами Евросоюза, предусмотренными требованиями Директивы 2011/64/EU относительно минимального акциза на табачные изделия, не учтены процессы инфляции и девальвации, в частности вызванные пандемией и военным состоянием повышение акциза для своевременного выполнения стратегического плана и своевременного пополнения бюджета государства", – отмечают в центре.

Удорожание сигарет – неизбежный процесс. Для вступления в ЕС Украине придется выполнить директиву. Кроме того, невозможна ситуация с масштабной контрабандой. Сигареты без акцизов на 30-40% дешевле продаются и в сети, и в киосках недалеко от метро. Украинцы, которые соглашаются покупать такие сигареты, фактически участвуют в контрабанде. Недоплаченные средства – деньги, которые должны были пойти на ВСУ (все собранные налоги и сборы направляются на нужды Вооруженных Сил), остаются в карманах недобросовестных продавцов.