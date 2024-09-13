Рекордный дефицит, армия и социалка: Кабмин утвердил проект бюджета Украины на 2025 год

Кабинет Министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2025 год. Документ, согласно Бюджетному кодексу, должен быть представлен в Верховную Раду до 15 сентября включительно. Все внутренние поступления бюджета будут направлены на оборону и безопасность. Смета снова будет дефицитной – на 1,6 трлн грн, что является новым максимумом.

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Об утверждении проекта сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль вечером 13 августа. "Несмотря на все вызовы и неопределенность, уже 3-й бюджет во время полномасштабной войны подаем вовремя", – отметил он.

Доходы ожидаются на уровне 2 трлн. Расходы бюджета планируются на уровне 3,6 трлн. грн. Таким образом, дефицит составит около 1,6 трлн. грн. Это новый максимум. В прошлом году уже был бюджет с рекордным дефицитом, тогда он составил 1,531 трлн грн.

По словам Шмыгаля, приоритет этого бюджета – оборона и безопасность. "Расходы на оборону возрастут, по меньшей мере, до 2,22 трлн грн. Будет больше денег на украинское оружие, технику, дроны", – отметил глава правительства.

Вторым приоритетом бюджета, по словам Шмыгаля, станет финансирование защищенных статей бюджета. В частности, на социальную защиту предусмотрено более 400 млрд грн.

"Пенсии будут проиндексированы, а субсидии будут выплачиваться всем нуждающимся. 211 млрд грн будет направлено на здравоохранение и почти 170 млрд грн на образование", – сказал премьер.

Третий приоритет, согласно позиции правительства, это поддержка регионов и бизнеса. В частности, выделять средства планируют:

на помощь местным бюджетам за счет дотаций и субвенций;

на программы льготного кредитования и гранты для предпринимателей;

для продолжения программы гуманитарного разминирования;

на дальнейшую реализацию программы єОселя.

"Новацией этого бюджета станет реализация новой модели управления публичными инвестиционными проектами, что сделает капитальные расходы более прозрачными и эффективными. В частности, приоритетом будет восстановление, энергетические проекты и реализация новой ветеранской политики", – добавил также Шмыгаль.

После утверждения Кабмином документ должен быть представлен в Верховную Раду. Сроки принятия Госбюджета (как предусматривает Бюджетный кодекс):

подача документа в Раду – 15 сентября;

первое чтение – до 20 октября;

второе – до 20 ноября;

третье (если понадобится) – до 25 ноября.

Минимальные зарплаты и пенсии могут заморозить на годы

В правительстве пока не озвучили, какие социальные стандарты закладывают в проект бюджета-2025. Однако ранее в Бюджетной декларации были зафиксированы планы заморозить до 2027 года прожиточный минимум (а от него зависит и минимальная пенсия) и минимальную зарплату.

А собеседники OBOZ.UA в правительстве отмечали, что соцстандарты не планируют пересматривать как минимум в бюджете на 2025 год. "Мы для возрастных групп минимальную пенсию повышаем отдельным решением правительства. Поэтому для большинства минимальная пенсия все равно будет расти, но что касается общего уровня минимальной пенсии и минимальной зарплаты, к сожалению, они будут заморожены", – говорили тогда в правительстве.

Отметим, действительно, в Украине есть сразу несколько минимальных пенсий. Например, пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет, имеющие страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины, получают пенсию не ниже 3240 грн. Но эти "минимальные пенсии" получают только те, кто выполнил норму по стажу и достиг определенного возраста. Остальные пенсионеры должны получать не меньше минимальной пенсии, уровень которой зависит от прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность. Сейчас это 2361 грн, и в случае заморозки эта цифра не будет меняться.

Следует учитывать, что это еще не окончательное решение и не точные данные. Неопределенность, вероятно, разрешиться лишь тогда, когда текст проекта бюджета-2025 будет опубликован на сайте Верховной Рады.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине, несмотря на возможную "заморозку" соцстандартов, в 2025 году все же планируют провести ежегодную индексацию пенсий. По крайней мере, такой вариант анонсировал Шмигаль на пресс-конференции 11 сентября.

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