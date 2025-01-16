Громкое дело Гринкевичей о некачественной одежде для ВСУ на 1 млрд получило продолжение: что известно

Дело о поставках некачественной военной одежды для ВСУ на сумму более 1 млрд грн передано в суд. Будут судить львовского бизнесмена Гринкевича, его сына и еще трех участников схемы, рискующих получить до 15 лет заключения.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). Их обвиняют в создании преступной организации, мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем.

Как организовали масштабную схему

Расследование установило, что в 2023 году группа лиц во главе с Игорем Гринкевичем заключила договоры с Министерством обороны Украины на поставку военной одежды на сумму более 1,8 млрд гривен. Фигуранты схемы использовали подконтрольные компании для выполнения этих контрактов. Однако поставленная одежда, согласно экспертизам, была низкого качества и не отвечала техническим требованиям.

Из-за этого военнослужащие не могли использовать одежду по назначению, а ущерб государства составил 1 млрд 167 млн гривен. Вместо обеспечения военных качественным снаряжением, организаторы схемы завладели бюджетными средствами и легализовали их.

Обвинительный акт против пяти фигурантов уже направлен в суд. Им инкриминируется создание преступной организации (ст. 255 УК Украины), мошенничество в особо крупных размерах (ст. 190 УК Украины) и легализация доходов, полученных преступным путем (ст. 209 УК Украины). Санкция этих статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На имущество подозреваемых наложен арест, включая:

квартиру и земельные участки в Праге (Чехия), в том числе элитный объект в ЖК Marina Island;

недвижимость в Украине, связанную с их бизнес-деятельностью.

Игорь Гринкевич пытался избежать наказания, предлагая 500 тысяч долларов США взятки одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. Деньги назначались за возврат изъятого имущества и закрытие уголовного дела. Этот эпизод также стал предметом отдельного расследования, обвинительный акт по этому поводу уже направлен в суд.

Это громкое дело демонстрирует, как преступные группировки наживались на бюджете, выделенном для обеспечения украинских военных во время войны. Финансовые потери и поставки некачественной одежды оказали негативное влияние на обороноспособность страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Николаевской области обнаружили случай безосновательного начисления боевых выплат военнослужащим, которые не участвовали в боевых действиях, что привело к убыткам более 4,3 млн грн. Начальнику штаба грозит до 8 лет лишения свободы за халатное отношение к своим обязанностям во время военного положения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!