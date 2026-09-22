Громады выступили за запрет экспорта древесины: народные депутаты обратились к правительству

В Украине предлагают ввести нулевые квоты на экспорт необработанной древесины на 2027 год и до окончания войны. С таким предложением к правительству обратились народные депутаты после Конгресса местных и региональных властей, где соответствующую инициативу поддержали 99% участников голосования – 1351 представитель громад.

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Об этом сообщил Юрий Дюг, руководитель гражданской инициативы "За рынок древесины" и менеджер агентства по привлечению инвестиций "ІнвестІнРівне". Инициатором депутатского обращения стал народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук ("Слуга народа").

Документ адресовали премьер-министру Украины Сергею Корецкому, руководителю Офиса президента Кириллу Буданову и председателю Президиума Конгресса местных и региональных властей Виктору Миките. Обращение поддержали, в частности, Елена Шуляк, Олег Бондаренко, Даниил Гетманцев, Дмитрий Кисилевский, Сергей Ионушас и Александр Гайду (все – "Слуга народа").

Заготовка древесины упала на 37%

Одним из аргументов в пользу ограничения экспорта авторы инициативы называют сокращение заготовки древесины в Украине. Согласно приведенным данным, ее объем уменьшился с 22,5 млн кубометров в 2018 году до 14,1 млн кубометров в 2025-м – на 37%. Такие же показатели приводились и во время отраслевых обсуждений.

На этом фоне, по словам инициатора обращения, деревообрабатывающие и мебельные предприятия работают не на полную мощность. Для лесных громад это означает меньшие поступления в местные бюджеты, а также проблемы для предприятий, являющихся важными работодателями.

Отдельно авторы обращения подчеркивают необходимость в древесном топливе накануне отопительного сезона. Из-за проблем с энергетической инфраструктурой, по их оценке, возрастает значение древесины для населения, социальной сферы и коммунальных предприятий.

Что предлагают изменить

Главное требование депутатов – ввести постановлением Кабинета министров нулевые квоты на экспорт необработанной древесины на весь период военного положения. Также предлагается в дальнейшем закрепить эти ограничения на законодательном уровне.

В обращении есть и другие предложения по лесной отрасли. В частности, депутаты предлагают:

пересмотреть предельную ставку платы за лесные земли с 0,1% до 0,25%;

изменить механизм распределения рентной платы за специальное использование лесных ресурсов, увеличив долю поступлений в местные бюджеты;

оптимизировать региональную структуру ГП "Леса Украины" и усилить роль областей и громад;

провести аудит регуляторных и разрешительных процедур в отрасли;

подготовить Белую книгу лесопромышленного комплекса как комплексную стратегию развития отрасли.

Во время Конгресса участники также поддержали разработку Белой книги – 97,7% голосов, а оптимизацию региональной структуры "Лесов Украины" – 95%.

Почему экспорт леса нужно ограничивать

Мораторий на экспорт леса-кругляка в Украине действует с 2015 года. Ограничение было продлено на весь 2026 год. Его вводили как инструмент поддержки внутренней деревообработки и борьбы с незаконными вырубками.

Логика запрета просматривается очень четко: вырубать и вывозить леса невыгодно ни с экологической, ни с экономической точки зрения. Вместо этого развитие собственной деревообрабатывающей отрасли позволит создавать новые высокотехнологичные рабочие места и стимулировать рост экономики.

Поэтому вместо того, чтобы экспортировать в больших объемах лес-кругляк, необходимо создавать условия, в частности, для производства мебели в Украине и ее продажи за рубеж. Экспорт необработанной древесины – самый простой, но губительный для страны способ заработка.

Председатель экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Наталуха отмечал, что с 2016 года, за время действия моратория, индекс инвестиций в деревообработку Украины вырос на 69%. Дюг ранее также подтверждал значительный рост отрасли во время действия моратория.

Экспорт товаров деревообрабатывающей и мебельной промышленности до полномасштабного вторжения РФ в Украину обеспечивал 4,1% выручки страны и имел положительное сальдо торговли в размере более $1,25 млрд. Поставки в ЕС составляют преобладающую часть украинского экспорта деревообрабатывающей продукции.

Как уже писал OBOZ.UA, мораторий дал свои результаты. Европейские компании инвестировали в украинскую отрасль. Украина имеет все шансы стать одной из стран-лидеров отрасли. Для этого есть и технологические возможности, и сырьевая база, и человеческий капитал. Вместо того чтобы продавать лес, который, например, в соседней Польше будут превращать в дорогую мебель и продавать в Jysk или IKEA, Украина должна сама стать частью европейского производства и увеличить свою долю на рынке.

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