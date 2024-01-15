В Украине переписали цены на еду: больше всего – на популярный продукт

В Украине подорожала еда. В целом, за год – с декабря-2022 по декабрь-2023 – цены выросли на 3,7%. При этом мясо и мясопродукты подорожали сразу на 12,4%, а фрукты – на 2,2%. В то же время, на ряд позиций цены снизились – больше всего на подсолнечное масло, которое подешевело на 14,9%.

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Об этом сообщает Госстат. Там отметили: кроме мяса и фруктов подорожал еще ряд продуктов. В частности:

масло – на 9,9%;

молоко – на 9,7%;

сыр и творог – на 7,5%;

хлеб – на 7%;

рыба и продукты из рыбы – на 4,1%;

овощи – на 3%.

Что подешевело

В то же время, на ряд продуктов цены снизились. В частности, кроме подсолнечного масла, значительно подешевели яйца – на 9,5%.

На сахар цены снизились на 5,8%. А кроме того:

на хлебопродукты – на 2,8%;

на макаронные изделия – 0,3%.

Цены будут расти

В свою очередь, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук ожидает, что уже в январе-феврале еда в Украине подорожает. По его прогнозу, рост цен составит 5-7%.

При этом он подчеркнул: само удорожание будет плавным. А его причиной является влияние сезонного фактора.

"Резкого поднятия цен не будет, потому что фактов, которые привели бы к росту цен, пока нет. Инфляция контролируемая. Единственное, что может частично отразиться на ценах, это курс гривны к доллару", – сказал Марчук.

В целом же, отметил эксперт, подорожание затронет сразу ряд групп товаров. В частности:

овощи;

молоко;

мясную продукцию.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, на помидоры цены пока снижаются. Только за последнюю неделю их стоимость снизилась на 17% (до 65-75 грн/кг).

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