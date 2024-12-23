"Укрпочта" и "Новая почта" раскрыли графики работы на новогодние праздники: будут ли открыты отделения

Украинские компании в праздничный период будут работать с небольшими изменениями: "Новая почта" и " Укрпочта " сокращают рабочий день 24 и 31 декабря, а 1 января будет выходным. Банки будут работать в штатном режиме, но финансовые операции с Казначейством ограничены 31 декабря и 1 января.

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OBOZ.UA собрал актуальную информацию о том, как будут работать основные компании и услуги в Украине во время праздничного периода. О графике работы "Новой почты" сообщили в пресс-службе компании.

"Новая почта"

Один из крупнейших частных операторов доставки "Новая почта" сообщил о небольших изменениях в графике на праздничный период. Пока они такие:

24 декабря, воскресенье – работают по стандартному графику;

– работают по стандартному графику; 25 декабря, Рождество по григорианскому календарю – стандартный график работы;

– стандартный график работы; 31 декабря, воскресенье – сокращенный рабочий день (до 17:00);

– сокращенный рабочий день (до 17:00); 1 января, Новый год – выходной день;

– выходной день; 7 января, Рождество по юлианскому календарю – тоже выходной.

Адресная доставка 31 декабря будет производиться до 17:00. Почтоматы работают по стандартному графику, но их загрузка возможна с задержками в последние дни декабря.

"Укрпочта"

Государственный почтовый оператор обнародовал свой праздничный график, в котором предусмотрен сокращенный режим работы в некоторые дни. А именно:

24 декабря – работают по сокращенному графику до 17:00;

– работают по сокращенному графику до 17:00; 25 декабря – стандартный график работы;

– стандартный график работы; 31 декабря – сокращенный график до 17:00;

– сокращенный график до 17:00; 1 января – выходной.

Работа банков

Национальный банк Украины утвердил праздничный регламент работы банковской системы:

30 декабря – банки работают в обычном режиме, но платежи в иностранной валюте через Государственную казначейскую службу будут приниматься до 13:00;

31 декабря и 1 января – система электронных платежей (СЭП) не будет принимать платежные сообщения от Казначейства, но будет работать в режиме 24/7;

– система электронных платежей (СЭП) не будет принимать платежные сообщения от Казначейства, но будет работать в режиме 24/7; 2 января 2025 – банки возобновляют работу в штатном режиме.

Сбербанк продлил срок действия карточек, срок которых истек с февраля 2022 года. Новый срок действия – до 30 сентября 2024 г. Продолжение происходит автоматически, но клиентам с перевыпущенными картами рекомендуется обратиться в отделения банка для их получения.

Рекомендации потребителям

проверяйте график работы учреждений заранее: особенно это касается банковских отделений, почтовых офисов и магазинов;

особенно это касается банковских отделений, почтовых офисов и магазинов; планируйте финансовые операции заранее: учитывайте сокращенный график работы в последние дни декабря;

учитывайте сокращенный график работы в последние дни декабря; пользуйтесь онлайн-сервисами: большинство услуг можно получить через мобильные приложения или интернет-банкинг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 января 2025 года "Укрпочта" вводит тарифы, зависящие исключительно от объема посылки. Цены будут начинаться с 40 гривен за отправку, обеспечивая доступность и честность сервиса для всех клиентов.

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