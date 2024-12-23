"Укрпочта" и "Новая почта" раскрыли графики работы на новогодние праздники: будут ли открыты отделения
Украинские компании в праздничный период будут работать с небольшими изменениями: "Новая почта" и " Укрпочта " сокращают рабочий день 24 и 31 декабря, а 1 января будет выходным. Банки будут работать в штатном режиме, но финансовые операции с Казначейством ограничены 31 декабря и 1 января.
OBOZ.UA собрал актуальную информацию о том, как будут работать основные компании и услуги в Украине во время праздничного периода. О графике работы "Новой почты" сообщили в пресс-службе компании.
"Новая почта"
Один из крупнейших частных операторов доставки "Новая почта" сообщил о небольших изменениях в графике на праздничный период. Пока они такие:
- 24 декабря, воскресенье – работают по стандартному графику;
- 25 декабря, Рождество по григорианскому календарю – стандартный график работы;
- 31 декабря, воскресенье – сокращенный рабочий день (до 17:00);
- 1 января, Новый год – выходной день;
- 7 января, Рождество по юлианскому календарю – тоже выходной.
Адресная доставка 31 декабря будет производиться до 17:00. Почтоматы работают по стандартному графику, но их загрузка возможна с задержками в последние дни декабря.
"Укрпочта"
Государственный почтовый оператор обнародовал свой праздничный график, в котором предусмотрен сокращенный режим работы в некоторые дни. А именно:
- 24 декабря – работают по сокращенному графику до 17:00;
- 25 декабря – стандартный график работы;
- 31 декабря – сокращенный график до 17:00;
- 1 января – выходной.
Работа банков
Национальный банк Украины утвердил праздничный регламент работы банковской системы:
- 30 декабря – банки работают в обычном режиме, но платежи в иностранной валюте через Государственную казначейскую службу будут приниматься до 13:00;
- 31 декабря и 1 января – система электронных платежей (СЭП) не будет принимать платежные сообщения от Казначейства, но будет работать в режиме 24/7;
- 2 января 2025 – банки возобновляют работу в штатном режиме.
Сбербанк продлил срок действия карточек, срок которых истек с февраля 2022 года. Новый срок действия – до 30 сентября 2024 г. Продолжение происходит автоматически, но клиентам с перевыпущенными картами рекомендуется обратиться в отделения банка для их получения.
Рекомендации потребителям
- проверяйте график работы учреждений заранее: особенно это касается банковских отделений, почтовых офисов и магазинов;
- планируйте финансовые операции заранее: учитывайте сокращенный график работы в последние дни декабря;
- пользуйтесь онлайн-сервисами: большинство услуг можно получить через мобильные приложения или интернет-банкинг.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 января 2025 года "Укрпочта" вводит тарифы, зависящие исключительно от объема посылки. Цены будут начинаться с 40 гривен за отправку, обеспечивая доступность и честность сервиса для всех клиентов.
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