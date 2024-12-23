"Укрпочта" вводит новые тарифы на посылки: что изменится для украинцев с 2025 года

С 1 января 2025 года "Укрпочта" вводит тарифы, зависящие исключительно от объема посылки. Цены будут начинаться с 40 гривен за отправку, обеспечивая доступность и честность сервиса для всех клиентов.

Видео дня

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский. Нововведения заключаются в полном переходе к расчету стоимости доставки на основе объема отправки, соответствующей мировым стандартам таких компаний, как FedEx и UPS.

Что меняется

Новые тарифы будут базироваться только на размере посылки. В системе предусмотрено 8 стандартных объемов, что позволит клиентам платить только за фактический размер отправки. Это существенно изменяет подход к тарификации, ведь раньше стоимость зависела от веса посылки, что иногда приводило к несправедливым ситуациям. Например, небольшие по объему, но тяжелые посылки стоили дороже, чем легкие, но громоздкие отправки.

По словам Смелянского, изменения направлены на упрощение, доступность и честность в тарификации. Это первый случай в истории Украины, когда вес полностью исключен из расчета стоимости доставки.

Преимущества новых тарифов

доступность;

Хотя часть тарифов была пересмотрена, самый низкий тариф останется без изменений, что позволит "Укрпочте" сохранять конкурентоспособность. Клиентам предлагают два основных типа тарифов:

"Приоритетный" для тех, кто ценит скорость доставки;

для тех, кто ценит скорость доставки; "Базовый" для экономии, с возможностью снижения издержек до 50% по сравнению с конкурентами.

для экономии, с возможностью снижения издержек до 50% по сравнению с конкурентами. удобство;

Вместо весовых ограничений для расчета теперь достаточно знать только размеры отправления. Стоимость легко исчисляется с помощью стандартных коробок "Укрпочты", которые стоят вдвое дешевле аналогов или собственной тары, измеряемой обычной линейкой.

честность.

Новый подход устраняет проблемы с повышенной ценой для небольших по размеру, но тяжелых посылок. Восьмиступенчатая система тарифов учитывает исключительно объем, что делает расчет прозрачным и понятным клиентам.

Почему вес все же будет учитываться

Несмотря на отказ от веса в тарификации, он будет оставаться важным элементом операционных процессов. Это необходимо для обеспечения целостности отправлений и предотвращения повреждений. Например, тяжелые предметы не должны давить на хрупкие новогодние игрушки. Кроме того, нестандартные грузы, нуждающиеся в ручной обработке, будут облагаться дополнительной платой в размере 50 гривен.

Что повлекло эти изменения

Решение о внедрении новой системы тарифов связано с завершением перехода "Укрпочты" на роботизированные линии сортировки. Стандартизированная упаковка (как собственная, так и предоставленная клиентами) позволит ускорить и усовершенствовать логистические процессы, обеспечивая высокое качество услуг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, также "Укрпочта" присоединилась к государственной программе "Национальный кэшбек". Теперь, покупая продукцию украинского производства в почтовых отделениях, можно будет получить 10% возврата средств, но для этого нужно открыть специальный карточный счет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!