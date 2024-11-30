Графики отключения электроэнергии на 1 декабря изменили: когда не будет света
В Украине 1 декабря отключать электроэнергию планируют только часть дня. Света может не быть в период с 13.00 до 22.00. При этом это затронет только часть потребителей.
Как говорится в сообщении "Укрэнерго", для промышленности также ожидаются ограничения только в течение части дня. Да, тока может не быть в период с 08:00 до 13:00.
Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. "Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", – говорится в сообщении.
В ДТЭК, например, в Киевской области электроэнергию будут отключать на три часа. При этом ситуация с отключениями в воскресенье будет лучше.
Что означают очереди и где искать свой график
- 1 очередь – 4 часа ограничений в сутки;
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;
- 4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ и электроэнергию с 1 декабря не изменится. Цена будет составлять 7,96 грн за куб газа для клиентов "Нефтегаза". А это около 98% всех украинских семей. В то же время, за каждый кВт*ч электроэнергии нужно будет платить 4,32 грн.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!