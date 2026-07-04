ГП "Леса Украины" перечислило 10 млрд грн за услуги подозрительных индивидуальных предпринимателей: раскрыта масштабная схема

Государственное предприятие "Леса Украины" массово заключает договоры на выполнение лесозаготовительных и лесокультурных работ с подозрительными индивидуальными предпринимателями и ООО, часть из которых не имеет ни одного сотрудника. При этом зачастую этим организациям по низкой цене сдается собственная техника ГП.

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Об этом в интервью "Главкому" рассказала глава Государственной аудиторской службы (ГАСУ) Алла Басаева. "Частное предприятие отчиталось о высадке 3,5 млн деревьев, не имея в штате ни одного сотрудника. Самое интересное началось, когда наши аудиторы отправились проверять, куда именно пошли государственные деньги. Но не смогли этого сделать, поскольку фирм-подрядчиков не нашли по месту регистрации", — рассказывает Басаева.

Государственные средства поступили на счета фирм, которые на бумаге якобы всё выполнили, а показывать реальные расходы и людей, которые якобы работали, никто не собирался.

"Когда аудиторы подробно изучили деятельность группы из 12 юридических лиц, выяснилось, что их конечным владельцем оказался один и тот же предприниматель, члены его семьи или связанные с ним лица – гражданин Бабенко. Этот "семейный подряд" в 2025 году заключил с филиалами ГП "Леса Украины" договоры на сумму свыше 450 млн грн", — добавила глава Госаудитслужбы.

В ходе аудита Госаудитслужба выявила: 11 из 12 этих предприятий отсутствуют по своим юридическим и фактическим адресам, то есть это так называемые предприятия-"призраки". Можно предположить, что большая часть полученных государственных средств впоследствии была обналичена.

"Ведь когда аудиторы приступили к анализу актов выполненных работ, они обнаружили аномалии, которые ставят под сомнение реальность выполнения договоров этими субъектами. Например, одно из предприятий семьи Бабенко в марте 2025 года задекларировало посадку 2,4 млн деревьев. При этом на предприятии официально трудоустроен только один человек. Согласно нормативам производительности, для выполнения такого объема работ нужно было привлечь не менее 168 работников!" — добавила она.

Как сообщал OBOZ.UA:

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Однако уже в марте 2026 года уведомление о подозрении в отношении Болоховца было отменено.

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