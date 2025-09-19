В Украине ищут работников на работу, о которой мало кто слышал: какие зарплаты предлагают

В Украине официально существует более 9 тысяч различных профессий, и некоторые из них – довольно редкие, о которых мало кто слышал. Впрочем, это не уменьшает важности такой работы, а некоторым из таких специалистов платят 20 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости. Всего сейчас на Едином портале вакансий опубликовано более 247,2 тыс. объявлений, и среди них можно найти и такие, где ищут специалистов, о существовании которых мало кто слышал.

Комбустиолог

Это врач, который специализируется на лечении тяжелых ожогов и устранении их последствий – рубцов и шрамов. Еще 30 лет назад специалисты, которые работали в ожоговых отделениях, считались травматологами-ортопедами, но в 1995 году комбустиология официально получила статус отдельной медицинской специальности в Украине.

обязательно высшее медицинское образование, а также специализация по хирургии и опыт работы в ожоговых центрах. Зарплата: в единственном объявлении на сайте службы занятости предлагают за эту работу 20 тыс. грн.

Сюрвейер

Название профессии созвучно с программой NASA Surveyor, которая исследовала Луну. На самом деле работа сюрвейера не связана с космическими телами, но не менее важна.

его выводы влияют на логистику, страхование, таможенное оформление и международную торговлю. Образовательные требования: обычно требуется высшее техническое или инженерное образование, но конкретные требования зависят от отрасли, где работает специалист – от морских перевозок до авиации.

Гильоширщик в полиграфии

Слово "гильош" означает сложный орнамент из волнистых, переплетенных между собой линий.

в производстве документов строгой отчетности (паспорта, дипломы) и банкнот – для защиты от подделок. Образование: минимум предвысшее образование по направлению "издательство и полиграфия", а также знание оборудования и программ для создания сложных защитных рисунков.

Оператор на эмшерах

Эмшеры – это специальные отстойники, где накапливаются сточные воды с производственными примесями.

обеспечить очистку воды и минимизировать вред окружающей среде. Квалификационные требования: достаточно базового или неполного базового общего среднего образования, но нужна ответственность и внимательность, ведь от работы оператора зависит экологическая безопасность.

Шламовщик

Слово "шлам" происходит от немецкого schlamm – "ил". Это частицы горной породы, попадающие в жидкость при бурении. Для их хранения создают специальные шламбассейны – большие резервуары.

следит за состоянием шламбассейнов, обслуживает технику, которая используется для их очистки и откачки. Требования: обычно профессионально-техническое образование, но иногда достаточно базового или даже неполного среднего. Главное – знать технику безопасности и правила работы с промышленными отходами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2025 году кадровый голод больше всего ощущается среди рабочих специальностей – швей, сварщиков, слесарей, электромонтеров, а также врачей различного профиля. Больше всего вакансий сосредоточено в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях, где предложений работы значительно больше, чем соискателей.

