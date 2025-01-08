Готовится обновление правил сдачи в аренду жилья: где решили установить минимально разрешенные цены. Документ

Горсовет Бердичева (Житомирская область) готовиться определить минимальную стоимость аренды недвижимости в городе на 2025 год. Ожидается, что для сдачи в аренду жилья она составит 16,6 грн с НДС за 1 кв.м.

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Проект решения опубликован горсоветом Брдичева. Согласно документу:

для производственной деятельности минимальная стоимость аренды должна составить 55,34 грн с НДС за 1 кв.м;

для другой коммерческой деятельности – 49,8 грн с НДС за 1 кв.м.

Само же решение, отмечается, хотят принять "в целях обеспечения налогообложения доходов физических лиц от предоставление в аренду недвижимого имущества". Впрочем, отмечают аналитики "РиоБердичев", такое решение принимается ежегодно, "но за 20 с лишним лет еще ни разу не приходилось сталкиваться со случаями его применения".

"По идее, оно принимается для того, чтобы те люди, которые сдают в аренду свою жилую или коммерческую недвижимость, не могли сказать, что мы сдаем ее бесплатно или за три копейки. Налоговая инспекция тогда должна была говорить, что есть официально утвержденная минимальная цена, которая должна приниматься в расчет прибыли, и соответственно, начислений налога на него. Но у налоговой отдельный учет таких случаев не ведется, так что статистики о том, сколько квартир сдают в городе, у них нет", – рассказали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, вскоре же в Верховной Раде могут начать рассматривать правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Ожидается, что документ решит ряд проблем, в частности устаревшего жилищного фонда.

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