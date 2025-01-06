В Украине собираются переписать правила по квартирам и домам: "слуга народа" рассказала о деталях законопроекта

В скором времени в Верховной Раде могут начать рассматривать правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Ожидается, что документ решит ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда.

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Об этом сообщила нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она отметила: необходимость в законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года.

"Правительство во время первого в этом году заседания одобрил законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Далее его будет рассматривать Рада", – говорится в сообщении.

По словам Шуляк, в настоящее время жилищная сфера Украины испытывает ряд острых проблем. В частности:

около 600 тыс. людей стоят в очереди на жилье "без какой-либо надежды на его получение";

отсутствует социальная аренда жилья, маневровый жилищный фонд;

законодательное регулирование вопроса арендного жилья находится на примитивном уровне;

государственная ипотечная политика в вопросе помощи ВПЛ – слабая;

устаревший жилищный фонд.

"Эти проблемы умножились на миллионы ВПЛ и разрушение жилья из-за войны. Ситуация стала невероятно сложной", – признала нардеп.

Разработанный же законопроект, отметила она, предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности:

льготную ипотеку;

компенсацию стоимости жилья;

аренду с выкупом;

лизинг.

Кроме того, документ предлагает запуск постоянно обновляемого револьверного жилищного фонда (оказывает возвратную финансовую помощь совладельцам жилых домов. Возвращенные ими средства используют для финансирования других участников). А кроме того:

Развитие социально арендного и служебного жилья.

Прохождение всех процедур через Единую информационно-аналитическую систему, которая, утверждается, обеспечит прозрачность и минимизирует коррупцию.

Утверждение Государственной жилищной стратегии и региональных стратегий, которые будут ее частями.

В Украине ожидается сильный рост цен на квартиры

Тем временем, в Украине ожидается существенное подорожание новой недвижимости. По прогнозам, в 2025 году в зависимости от ряда факторов цены в новостройках могут вырасти от 15 до 20-25%.

Как рассказали OBOZ.UA в одной из строительных компаний, на рост цен будут влиять ряд факторов. В частности, уровень инфляции, который, напомнили там, в 2025 году может достичь 10%.

"Это повлияет на удорожание строительных материалов. И строительно-монтажных работ", – объяснила директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

Также на ситуацию будет оказывать влияние уровень спроса. По словам Бигунец, в течение 2025 года вполне возможна дифференциация цен по нескольким критериям, среди которых, в частности, безопасное расположение – регион строительства.

"Разница между объектами в начале возведения и на стадии ввода в эксплуатацию в зависимости от класса объекта может достигать 40%, что в принципе было типичным для "довоенного" рынка. Зато цена на "одноклассовые" объекты в разных регионах может варьироваться в пределах 10%: например, качественная квартира комфорт-класса в Ужгороде может быть дороже соизмеримого дома в Днепре или Полтаве – в менее безопасных для жизни регионах. Иными словами, "наценка за безопасность" может составить около 10% к имеющимся ценам", – объяснила она.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир переписали их стоимость. Причем в сторону как удорожания, так и удешевления. Например, за последние 6 месяцев больше всего цена на такое жилье выросла в Житомире – на 8%, до средних 43 000 долларов. Самое большое удешевление было зафиксировано в Сумах – на 9%, до средних 20 000 долларов.

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