Государство планирует потратить 9 млрд грн на дороги к частным курортам: в списке "Буковель" депутата Палицы

Не менее 9 млрд грн из государственного бюджета Украины на 2026 год планируют направил на строительство и капитальный ремонт дорог в Ивано-Франковской области, ведущих к частным курортам. В частности, речь идет о "Буковеле", который связывают с депутатом Игорем Палицей и его партнерами, в т.ч. скандальным Тимуром Миндичем. Работы заказала областная Служба восстановления и развития инфраструктуры, а крупные контракты, заключенные с ООО "ПБС", предусматривают финансирование, не дожидаясь окончания войны.

Видео дня

Так, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области 26 и 21 ноября заключила два контракта с ООО "ПБС" на капитальный ремонт дорог на общую сумму 2,46 млрд грн. Также запланирован тендер на ремонт дорог на сумму еще 6,6 млрд грн, пишут "Наші гроші".

Что и где собираются строить: детали

Контракты, заключенные на 2,46 млрд грн, охватывают две трассы:

– дорога в Быстрицу; – прямой подъезд к "Буковелю" со стороны Надворной.



Так, за 2,18 млрд грн будет отремонтировано 22,8 км дороги Т-09-06 Ивано-Франковск – Надворная между Пасечной и Быстрицей. А еще 278 млн грн выделят на ремонт участка дороги Н-09 Мукачево – Львов в районе села Микуличин.

Финансирование запланировано незамедлительно. В декабре 2025 освоят 146 млн грн по крупнейшему тендеру, в 2026 году – миллиард, и в 2027 году – еще миллиард.

Кроме того, 3 декабря Служба объявила тендер на разработку проектной документации для строительства абсолютно новой карпатской дороги. Она пройдет от Быстрицы до Яблоницы через Поляницу, где и находится курорт "Буковель".

Проект предусматривает создание 28,6-километровой дороги. Ориентировочная стоимость – 6,57 млрд грн.

Владельцы курортов: что может быть не так с тендерами

"Буковель" сменил владельцев после заключения Игоря Коломойского в СИЗО СБУ. В настоящее время ООО "Буковель" принадлежит Оксане и Захару Палице. Журналисты обращают внимание, что это экс-супруга и сын народного депутата Игоря Палицы, главы фракции "За майбутнє".

Более того, ООО "ПБС" зарегистрировано на работницу курорта "Буковель" Иванну Непик. А реальным владельцем считают экс-нардепа Александра Шевченко, который был директором "Буковеля".

"Шевченко является другом и бизнес-партнером народного депутата Игоря Палицы. Это давний соратник Игоря Коломойского. Ранее именно Коломойский был владельцем "Буковеля", – отмечают журналисты.

Также, что по данным СМИ, структуры семьи Палицы также могут быть связаны с компаниями, ранее принадлежавшими Тимуру Миндичу – сооснователю студии "Квартал-95" и бизнес-партнеру Игоря Коломойского. В частности, Миндич был владельцем ПАО "Центрэлеватормлинстрой", владеющего недвижимостью в Киеве. Сейчас бенефициаром фирмы указана Оксана Палица. Также был соучредителем ООО "Карпатский инвестиционный альянс", которым теперь владеют Оксана Палица и Оксана Цихоцкая.

Издание отмечает, что депутаты фракции "За майбутнє" голосовали за уничтожение НАБУ и САП, а 3 декабря поддержали "слуг народа" в принятии бюджета-2026, в котором и заложены средства не только на дороги к курортам, но и на популистские проекты по раздаче денег населению.

По данным инициативной группы Free_svydovets ООО "Буковель" еще в 2022 году обращалось к двум сельсоветам с инициативой запустить подготовку к строительству новых курортов – "Быстрица" и "Турбат". Издание отмечает, что новые дороги, которые теперь заказывает государство, ведут именно в зону развития новых курортов.

Единственным конкурентом "ПБС" на обоих тендерах была азербайджанская компания "AzVirt MMC". Она написала ряд жалоб к процедурам – от чрезмерной детализации названий работ и привязки к конкретной технике до несоответствия украинских форм актов международным стандартам. После частичныгох изменений документации в тендере на ремонт дороги возле Микуличина более дешевое предложение AzVirt отклонили.

Как сообщал OBOZ.UA, отдых в самом известном зимнем курорте Украины – Буковеле – никогда не был дешевым. Особенно – в период новогодних праздников. Но в 2025 году здесь можно арендовать жилье за "космические" деньги – более 200 тысяч гривен за три ночи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!