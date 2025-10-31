"Золотой" отдых в Буковеле: какое жилье предлагают на Новый год за 200 тыс. грн

Отдых в самом известном зимнем курорте Украины – Буковеле – никогда не был дешевым. Особенно – в период новогодних праздников. Но в 2025 году здесь можно арендовать жилье за "космические" деньги – более 200 тысяч гривен за три ночи.

Об этом свидетельствуют данные с сайта Booking.com. Так, цены на отдых в Буковеле на Новый год "кусаются", а с 31 декабря по 3 января самым требовательным путешественникам предлагают такие варианты:

коттедж шале площадью 180 кв.м с 5 спальнями (в каждой – двуспальная кровать), 2 гостиными, кухней и 8 ванными комнатами – 216 тыс. грн;

трехэтажное шале площадью 140 кв.м с 3 спальнями (2 односпальные кровати, 3 диван-кровати, широкая двуспальная), 2 гостиными, кухней, 3 ванными комнатами и беседкой с грилем – 169,2 тыс. грн;

вилла площадью 170 кв.м с 2 спальнями (2 односпальные кровати, 2 широкие двуспальные), гостиной, кухней, 3 ванными комнатами и бассейном – 105 тыс. грн;

двухэтажная вилла площадью 80 кв.м с 2 спальнями (2 односпальные кровати, диван-кровать, широкая двуспальная), гостиной, кухней, 2 ванными комнатами и беседкой над рекой – 86,4 тыс. грн;

двухэтажная вилла площадью 75 кв.м с 2 спальнями (2 односпальные кровати, диван-кровать, широкая двуспальная), гостиной, кухней, ванной комнатой и беседкой с грилем – 86,4 тыс. грн;

двухместный номер с видом на горы (1 диван-кровать, 1 широкая двуспальная кровать), завтрак включен – 83,8 тыс. грн.

В дополнение к этому надо учитывать сопутствующие расходы: на питание, проезд, Ski-pass для любителей лыж и сноубордов. Также во многих отелях действуют SPA-центры, чаны, а также другие аттракции, например, родельбаны и колеса обозрения.

Собственно горнолыжный курорт расположен на территории села Поляница в Ивано-Франковской области на высоте 920 метров над уровнем моря. Он в частности известен своей ярмаркой, где можно приобрести разнообразные сыры, колбасу из оленины и кабана, грибы, одежду из шерсти и тому подобное.

