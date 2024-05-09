В Украине разоблачили растрату из Госрезерва на 8 млн грн: в деле замешан экс-глава хлебокомбината

В Украине разоблачили растрату 8,3 млн грн из Государственного резерва Украины на поставках кукурузы. О подозрении сообщили бывшему директору ГП "Чертковский комбинат хлебопродуктов" (ЧКХ) и еще двум участникам схемы.

Следствие установило, что организатором являлся именно экс-чиновник. Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Отмечается, что в октябре 2018 года директор Чертковского хлебокомбината организовал подделку накладных о поставках госпредприятию 2400 тонн зерна кукурузы. На основании этого хлебокомбинат заплатил 8,3 млн грн за часть продукции.

"Впрочем, ни одной тонны зерна он так и не получил", – отметили в НАБУ. Таким образом участники схемы завладели средствами Госрезерева.

О подозрении сообщили всем трем участникам схемы. Это:

бывший директор ЧКХ;

начальник участка хлебокомбината;

председатель фермерского хозяйства.

Чертковский хлебокомбинат находится в Тернопольской области. Госпредприятие принадлежит Госрезерву Украины, оно специализируется на приеме, хранении и переработке зерна в муку. Структурно комбинат состоит из четырех участков. В самом Черткове находится 3-й участок ЧКХ, зерновой склад.

К слову, это уже не первая схема хищений из Госрезерва, раскрытая уже во время полномасштабного вторжения. Например, в 2022 году стало известно, что из Госрезерва продали 18 тыс. тонн дизельного топлива по заниженной цене. В результате государство недосчиталось 205 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2023 году приняли решение создать мобилизационный и материальный госрезервы для обеспечения страны первоочередными вещами. Эти резервы будут четко разграничены, а система управления ими кардинально изменится по сравнению с той, которую Украина получила "в наследство" от СССР.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!