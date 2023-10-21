Государственные шахты с 2015 года уменьшили добычу угля почти в 6 раз, – эксперт

В Украине государственные шахты с 2015 года снизили добычу угля почти в 6 раз. Такие цифры в эфире UWN привел директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"С 2015 года они уменьшили добычу почти в 6 раз. То есть если в 2015 году государственные шахты добывали около 7 миллионов тонн угля в год, то в этом году там меньше полутора миллионов видимо добыча будет. И, если компания ДТЭК почти полностью себя обеспечила своим углем и она ввела значительное количество дополнительных рядов в этом году, то главная проблема – это из Центрэнерго, которое должно получать в первую очередь уголь из государственного сектора, государственных шахт, а там его не хватает именно из-за падения добычи угля на государственных шахтах. Поэтому безусловно для того, чтобы пополнить запасы только угля из государственных шахт и украинского угля, в частности, в целом не хватит и придется покупать его за границей", - отметил Омельченко.

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Напомним, 6 октября в Верховной Раде министр энергетики Герман Галущенко заявил, что "уверен, что "Центрэнерго" будет готов к отопительному сезону".

В то же время, 20 октября минэнерго распространило письмо, в котором говорится, что угля на отопительный сезон на Центрэнерго может не хватить. Депутат Алексей Кучеренко отметил, что в такой ситуации подрывается доверие к правительству