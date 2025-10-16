Государственные гиганты РФ погрязли в финансовом кризисе: общий долг превысил $152 млрд

"Газпром", "Роснефть" и РЖД оказались в долговой яме размером более 12 трлн рублей (примерно $152 млрд) – это рекордный показатель за всю историю России. Из-за санкций, падения экспорта и высокой процентной ставки компании погрязли в долгах и все больше зависят от господдержки, которую Кремль уже не может обеспечить из-за военных расходов.

Об этом сообщают росСМИ. Согласно рейтингу, обнародованному российской версией журнала Forbes, совокупный чистый долг десяти крупнейших корпораций РФ превысил 20,5 трлн рублей.

Из них львиная доля приходится именно на государственные гиганты – компании, которые ранее считались символами финансовой стабильности России. Крупнейшим должником стал "Газпром", чей чистый долг достиг около 6 трлн рублей. Главными причинами такого стремительного роста обязательств аналитики называют падение экспортной выручки из-за санкций, масштабные инвестиции в инфраструктурные проекты (в частности в Китайское направление) и рост стоимости заимствований из-за повышения ключевой ставки Центробанка РФ.

Второй в рейтинге оказалась "Роснефть", которая задолжала более 3,6 трлн рублей. Несмотря на стабильные денежные потоки, компания вынужденно привлекает кредиты для реализации новых крупных проектов – таких как освоение Арктики и модернизация нефтеперерабатывающих заводов. Однако из-за международных ограничений и потери доступа к западным финансовым рынкам стоимость таких заимствований для компании выросла в разы.

На третьем месте – Российские железные дороги (РЖД) с долгом в 2,77 трлн рублей. Транспортная отрасль РФ страдает от сокращения грузопотока, изношенности инфраструктуры и роста расходов на перевозки в связи с мобилизационными логистическими потребностями.

Далее в списке – "Атомэнергопром" (структура "Росатома") с долгом 2,46 трлн рублей, а также "Балтийский химический комплекс" (частично принадлежит "Газпрому") – 1,25 трлн рублей. Этот комплекс, построенный для производства полиэтилена в Усть-Луге, оказался чрезвычайно затратным проектом на фоне общего падения прибыльности отрасли.

Аналитики Forbes подчеркивают, что высокая ключевая ставка Центробанка РФ (17%) резко увеличила стоимость обслуживания кредитов. В то же время сокращение экспортных доходов и потеря доступа к внешним рынкам капитала лишили корпорации возможности рефинансировать долги. За прошлый год расходы на обслуживание займов у многих компаний выросли вдвое, что создает риск для их платежеспособности.

По оценкам Центробанка РФ, каждая шестая крупная компания страны уже не справляется со своей долговой нагрузкой. Всего таких предприятий – 13 из 78. В Российском союзе промышленников и предпринимателей даже призвали регулятора снизить ставку ниже 15%, однако ЦБ пока не идет на уступки из-за дефицита бюджета и чрезмерных военных расходов.

Экономисты предупреждают, что уровень задолженности российских гигантов подталкивает их к еще большей зависимости от государства. Однако и само государство больше не имеет ресурсов для масштабной поддержки бизнеса: средства Фонда национального благосостояния быстро тают, ведь их направляют на покрытие военных расходов и социальных дыр.

Таким образом, даже крупнейшие компании России – те, которые еще вчера считались неприкосновенными символами экономического могущества – сегодня балансируют на грани финансового истощения. Для малого и среднего бизнеса ситуация еще хуже: кредиты становятся недоступными, рынки сбыта сокращаются, а спрос падает.

Фактически, долговой кризис в энергетическом и промышленном секторе стал очередным проявлением системной деградации российской экономики, начавшейся после полномасштабного вторжения в Украину. Санкции, изоляция, бегство инвесторов и мобилизационная экономика разрушают остатки финансовой стабильности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, топливный кризис в России уже добрался даже до нефтяной Тюмени – на заправках вводят ограничения до 30 литров в одни руки, а цены на бензин превысили 70-80 рублей за литр. Причиной стали удары по НПЗ, приведшие к дефициту горючего в более чем 57 регионах, очередям на заправках и стремительному подорожанию бензина.

