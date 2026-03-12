Госаудитслужба помогла разоблачить нарушения на 12 млрд грн: отчет главы

Участие специалистов Госаудитслужбы в досудебных расследованиях помогло следственным органам разоблачить финансовых нарушений на сумму более 12 миллиардов гривен. Госаудитслужба направила более 2,6 тыс. материалов и информаций о результатах государственного финансового контроля.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Государственной аудиторской службы. Как сообщила Председатель Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева во время публичного отчета, системное взаимодействие аудиторов с правоохранительными органами происходит для обеспечения неотвратимости ответственности за совершенные правонарушения.

Со своей стороны Госаудитслужбой было направлено правоохранителям более 2,6 тысяч материалов и информаций о результатах мероприятий государственного финансового контроля. По материалам аудиторов в 2025 году начато почти 500 досудебных расследований.

Кроме того, во время публичного отчета Алла Басалаева напомнила, что в прошлом году ревизиями и проверками в целом выявлено нарушений, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов, почти на 10 млрд грн. При этом обеспечено возмещение и восстановление ресурсов на более 3,4 млрд грн.

Отметим, также Басалаева отметила, что 23 марта начнется аудит "Укрзалізниці". Специалисты проверят расчеты компании, на основании которых она просит государственную помощь (16 млрд грн).

"Ранее "Укрзализныця" компенсировала пассажирские перевозки за счет грузовых. Однако во время полномасштабной войны товарооборот железнодорожным путем сократился. Соответственно, "Укрзализныця" нуждается в помощи правительства", – объяснила Басалаева.

